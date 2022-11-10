Когда украинцы могут отпраздновать окончательное освобождение Херсона

Россияне заявили о решении бежать из Херсона под ударами ВСУ. Чего ждать дальше? Главное – никто на самом деле и не ожидает, что россияне оттуда уйдут без боя.

"Хеппи-энд" для оккупантов не предусмотрен

Бои на Херсонском плацдарме будут продолжаться до полного разгрома врага, на меньшее никто не согласится. Но некоторые тенденции уже можно предсказать заранее.

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Практика предыдущих "актов доброй воли" оккупантов подсказывает, что процесс побега рашистов с правого берега Херсонщины может занять до 5 – 7 дней. Территория большая, группировка в 40 тысяч "штыков" слишком велика, чтобы отступить быстро. Да и "естественный рубеж" в виде реки Днепр будет существенно усложнять процесс россиянам. Поэтому следует быть готовым, что в следующую неделю будет много противоречивых новостей о бегстве орков из Херсона и других населенных пунктов.

Пока не выглядит так, что наши войска будут заходить в Херсон просто "на плечах" отступающих россиян. Враг взорвал в своем тылу на Херсонщине 10 мостов. Что, по сути, "отрезает" путь к отступлению частям армии РФ, оказавшимся в арьергарде и принудительно прикрывающим отступление других войск.

Но это обстоятельство может также задерживать движение наших войск в Херсон. Потому что с этими изолированными "очагами" чмобиков тоже нужно будет что-то делать. Пока будут продолжаться "стабилизационные действия", до этого и будут звучать призывы "доверять только официальной информации". И так может длиться даже больше сакраментальных 2 – 3 недель.

Но в то же время могут приходить новости, что ракетные войска и артиллерия ВСУ накрыли на переправе очередную крупную партию техники и живой силы рашистов. И эти новости будут правдивыми. Вся орда в десятки тысяч орков не сможет отступать четырьмя разбитыми мостами через Днепр, им придется разворачивать и переправы, используя краденые баржи и речные суда (которые уже "заскирдовали" для себя оккупанты). Перед какой-либо переправой "пробки" неизбежны, и это если организовано отступать. оккупанты будут отступать хаотично, и прежде всего будут тянуть ворованное имущество. Чем только будут превращать себя в хорошую цель для наших "богов войны".

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Главный повод ждать Нового года

Отдельно интересной "специальной олимпиадой" будет подсчет того "ленд-лиза", который будут бросать за себой россияне, убегая с левобережья Херсонщины. Уже есть специфический момент, там наши военные уже затрофеили комплект на батальон архаических танков Т-62. Нужно будет внимательно считать, сколько за собой решисты бросят бронетехники, артиллерии, и главное – командно-штабных машин и машин связи. И уже на основе этих цифр делать выводы о состоянии оккупационных войск, которые отступили на правобережье и будут там пытаться занять оборону за укреплениями.

Повторю еще раз – весь процесс, учитывая "зачистку" остатков врага, может занять еще несколько недель как минимум. И так может получиться, что официально праздновать освобождение Херсона будем вообще под новогодние праздники.

Но тем не менее, решение рашистов бежать из Херсона и правобережья – это блестщая победа ВСУ. Потому что это означает успех стратегии, на основе которой и стартовало контрнаступление в конце августа – нанести рашистам максимальные потери, "обрезать" всю логистику по максимуму и заставить орков уйти. Это заодно закладывает фундамент для новых побед на юге.

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Хотя не стоит сомневаться – рашисты сделают все возможное, чтобы максимально омрачить эту победу нашего войска.