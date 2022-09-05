Наша авиация ходит по российским головам, – военный эксперт о ситуации на Правобережье

Наши Вооруженные Силы активно работают над освобождением украинских территорий от российских оккупантов. Как известно, они начали наступление на Юге страны.

Что используют ВСУ для ликвидации противника

Для уничтожения вражеских группировок они используют весь спектр располагаемого оружия. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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По его словам, после того, как на вооружение Украины поступили новые боеприпасы, скорее всего ракеты M26, M28 к HIMARS, MLRS и MARS, украинские военные накрывают противника, вынося их живую силу и технику практически упреждающими ударами.

Свитан отметил, что также работает натовская 155-миллиметровая артиллерия, в которую поступило большое количество снарядов. Кстати, этот факт уже подтверждают и сами россияне в своих соцсетях.

Украинская авиация чувствует себя свободно

Особого внимания на Правобережье заслуживает украинская авиация. После того, как наша армия получила противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, украинские пилоты с их помощью вынесли практически всю противовоздушную оборону и российские радары контрбатарейной борьбы на Правобережье. Кроме того, им удалось "потушить" почти все радиоэлектронные станции борьбы. Благодаря этому наша штурмовая авиация, которая в принципе очень зависима от вражеской ПВО, сейчас чувствует себя там достаточно свободно.

Практически ходит по головам у российских войск, перемалывая с нашим украинским черноземом их технику и личный состав,

– отметил Свитан относительно авиации.

"Байрактары" в деле

Вдобавок к авиации довольно успешно начали работать и знаменитые Bayraktar. Это также связано с погашением российской противовоздушной обороны, ведь пока она была еще достаточно сильна, часть этих беспилотников выбили. Поэтому ими работали в основном там, где ПВО не несла большой угрозы, например на побережье Черного моря и над его водной гладью. А сейчас Bayraktar начинают активно работать и на Правобережье.

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В ISW подтвердили наступление ВСУ

В американском Институте изучения войны подтвердили, что украинские военные заметно развили наступление на нескольких направлениях на Юге и Востоке. Аналитики говорят, что украинские силы добились значительного прогресса.

Впрочем, они прогнозируют, что время от времени враг также будет контратаковать и отвоевывать утраченные территории.