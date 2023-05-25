"Скоро уже будет наступление": в ГУР сравнили нетерпение украинцев с вирусной песней о Пасхе
Украинцы с нетерпением ждут контрнаступательных действий нашей армии и не гнушаются обсуждать это в сети. В украинской разведке назвали такие разговоры "лишними", сравнив их с песней о Пасхе в тиктоке.
В ведомстве также отметили, что Вооруженные Силы каждый день ведут работу по деоккупации наших территорий. Об этом в эфире национального марафона сообщил спикер ГУР МО Андрей Юсов, информирует 24 Канал.
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Юсов призвал не говорить в сети о контрнаступлении ВСУ
Спикер не понимает той шумихи, которую вызвали пользователи в сети относительно наступательных действий наших войск. Он подчеркнул, что Силы обороны продолжат освобождать свои территории и собственно непрерывно делают это "на разных этапах по всей линии фронта".
Кроме того, Юсов сравнил масштабы такой дискуссии с песней Мюсли UA и Матвия Бруса, завирусившаяся в социальных сетях накануне этого праздника. Также он немного переработал название этого трека под современные реалии.
До недавнего времени у нас наиболее популярная песня была "Скоро уже будет Пасха". Ну сейчас актуально, что "Скоро уже будет наступление",
– отметил спикер.
Напоследок он попросил украинцев не спрашивать каждый день о новостях по контрнаступлению. Однако подчеркнул, что наша армия обязательно деоккупирует все территории, включая Крым.
Подоляк также прокомментировал разговоры о наступательных действиях
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем твитере тоже высказался по поводу публичного обсуждения начала контрнаступления. По его словам, это не "одноразовое мероприятие", которое должно начаться в определенный час конкретного дня "с торжественного перерезания красной ленты".
"Это десятки разнообразных акций по уничтожению российских оккупационных войск на разных направлениях, которые уже были вчера, проходят сегодня и будут продолжаться завтра", – заверил советник.
К тому же он напомнил, что интенсивное уничтожение материально-технического обеспечения противника можно считать контрнаступлением.
Что известно о вирусном треке в тик-токе
- Недавно сеть всколыхнуло видео 5-летнего Матвея из семьи фермеров Черкасской области. Его реклама мясных изделий к Пасхе тронула многих и стала вирусной в тиктоке.
- Речь мальчика даже стала настоящим хитом, над которым поработали известные Мюсли UA. Следует заметить, что за короткое время ролик набрал уже 3,6 миллиона просмотров на ютубе.
- Сам Матвей к своей популярности относится спокойно. По словам его отца, он ожидал, что видео понравится аудитории, но не думал, что оно будет вирусным.