"Скоро уже будет наступление": в ГУР сравнили нетерпение украинцев с вирусной песней о Пасхе

Украинцы с нетерпением ждут контрнаступательных действий нашей армии и не гнушаются обсуждать это в сети. В украинской разведке назвали такие разговоры "лишними", сравнив их с песней о Пасхе в тиктоке.

В ведомстве также отметили, что Вооруженные Силы каждый день ведут работу по деоккупации наших территорий. Об этом в эфире национального марафона сообщил спикер ГУР МО Андрей Юсов, информирует 24 Канал.

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Юсов призвал не говорить в сети о контрнаступлении ВСУ

Спикер не понимает той шумихи, которую вызвали пользователи в сети относительно наступательных действий наших войск. Он подчеркнул, что Силы обороны продолжат освобождать свои территории и собственно непрерывно делают это "на разных этапах по всей линии фронта".

Кроме того, Юсов сравнил масштабы такой дискуссии с песней Мюсли UA и Матвия Бруса, завирусившаяся в социальных сетях накануне этого праздника. Также он немного переработал название этого трека под современные реалии.

До недавнего времени у нас наиболее популярная песня была "Скоро уже будет Пасха". Ну сейчас актуально, что "Скоро уже будет наступление",

– отметил спикер.

Напоследок он попросил украинцев не спрашивать каждый день о новостях по контрнаступлению. Однако подчеркнул, что наша армия обязательно деоккупирует все территории, включая Крым.

Подоляк также прокомментировал разговоры о наступательных действиях

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем твитере тоже высказался по поводу публичного обсуждения начала контрнаступления. По его словам, это не "одноразовое мероприятие", которое должно начаться в определенный час конкретного дня "с торжественного перерезания красной ленты".

"Это десятки разнообразных акций по уничтожению российских оккупационных войск на разных направлениях, которые уже были вчера, проходят сегодня и будут продолжаться завтра", – заверил советник.

К тому же он напомнил, что интенсивное уничтожение материально-технического обеспечения противника можно считать контрнаступлением.

Что известно о вирусном треке в тик-токе