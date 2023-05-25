У відомстві також наголосили, що Збройні Сили щодня ведуть роботу з деокупації наших територій. Про це в ефірі національного марафону повідомив речник ГУР МО Андрій Юсов, інформує 24 Канал.

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Юсов закликав не говорити в мережі про контрнаступ ЗСУ

Речник не розуміє того галасу, який спричинили користувачі у мережі щодо наступальних дій наших військ. Він наголосив, що Сили оборони продовжать звільняти свої території й, власне, безперервно роблять це "на різних етапах по всій лінії фронту".

Крім цього, Юсов порівняв масштаби такої дискусії з піснею Мюслі UA та Матвія Бруса, що завірусилась у соціальних мережах напередодні цього свята. Також він трохи переробив назву цього треку під сучасні реалії.

Донедавна в нас найбільш популярна пісня була "Скоро вже буде Пасха". Ну зараз актуально, що "Скоро вже буде наступ",

– зазначив речник.

Наостанок він попросив українців не запитувати щодня про новини щодо контрнаступу. Проте підкреслив, що наша армія обов'язково деокупує всі території, включно з Кримом.

Подоляк також прокоментував розмови про наступальні дії

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму твітері теж висловився щодо публічного обговорення початку контрнаступу. За його словами, це не "одноразовий захід", що має розпочатися о певній годині конкретного дня "з урочистого перерізання червоної стрічки".

"Це десятки різноманітних акцій зі знищення російських окупаційних військ на різних напрямках, які вже були вчора, відбуваються сьогодні й триватимуть завтра", – запевнив радник.

До того ж він нагадав, що інтенсивне знищення матеріально-технічного забезпечення противника також можна вважати контрнаступом.

Що відомо про вірусний трек з тік-тока