Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное пространство" Александр Коваленко. По его словам, из-за танковых кулаков в первом эшелоне россияне уже когда-то потеряли ресурсы двух танковых полков.

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Как изменилась тактика войны

Как правило, механизированные подразделения идут с прикрытием тяжелобронированной техники, танков, а также артиллерии. Сегодня тактика изменилась и она больше ориентирована на тактические действия пехоты, но во всей номенклатуре вооружения очень важное место по-прежнему остается за артиллерией.

Если мы говорим о разведке боем при первой линии обороны или прорывах, там действительно может появиться тяжелая техника, но в основном сейчас боевые действия ведутся в другом формате,

– сказал Александр Коваленко.

Но не следует исключать, что во время прорыва второй линии обороны или на третьей линии, мы сможем увидеть всю техническую компоненту, которую используют для быстрого мобильного освобождения территорий.

Военно-политический обозреватель объяснил значение тяжелой техники в контрнаступлении: смотрите видео

Какое влияние будет иметь удар по штабу Черноморского флота

В результате попадания система управления Черноморским флотом серьезно подорвана и уже не имеет целостного формата. Хотя пока мы не получили официальную информацию, но уже предполагают гибель представителей офицерского состава и не только среднего звена, но и высшего.

"Сейчас Черноморский флот обескровлен. Если мы говорим о руководящем звене, то его эффективность снизится. Россияне могут устроить пуски крылатых ракет морского базирования, чтобы это было демонстративно, но ничего такого, к чему мы еще не привыкли, сделать не смогут. Главное сам факт – центр принятия решений был уничтожен", – подчеркнул Коваленко.

Удар по штабу Черноморского флота: что известно