"Наибольшее поражение россии": как мировые СМИ отреагировали на контрнаступление Украины

Действия наших защитников и защитниц последние несколько дней, особенно 10 сентября, удивили не только украинцев, но и мир. Всех, без преувеличения, поражают действия украинской армии, вернувшей за первую декаду сентября более 3 тысяч километров территории.

24 канал собрал для вас реакцию крупнейших мировых изданий на события в Украине. О том, как мир оценивает контрнаступление ВСУ – читайте дальше.

Обратите внимание ВСУ освободили Чкаловское и Большую Камышеваху, безумные потери врага: главное за 200 день войны

Associated Press

Американское издание Associsted Press констатировало, что украинское контрнаступление нанесло тяжелый удар по россии. Тамошние журналисты констатируют – Украина эффективно воспользовалась тем, что россия, готовясь к обороне Юга, передислоцировала значительное количество войск с восточных направлений.

Контрнаступательные действия ВСУ там называют самым большим вызовом для кремля с начала полномасштабного вторжения. Отдельно журналисты отметили роль западного оружия в контрнаступлении, ведь его поставки позволили Украине наносить точные удары по позициям оккупантов.

Также издание отметило, что природные условия и местность позволили нашим войскам продвигаться в Харьковской области быстрее, чем в Херсонской области. Однако контрнаступательные действия продолжаются в обеих областях.

В отличие от Юга, где контрнаступление Украины в бесплодных степях Херсонской области происходило медленнее, что делало войска уязвимыми для российской артиллерии, леса Харьковской области создавали природное прикрытие, которое позволяло молниеносно атаковать по разным направлениям,

– отмечают в AP.

The New Yourk Times

Еще одно американское издание The New Yourk Times называет украинское контрнаступление неожиданностью для россии. В то же время, потерю оккупантами Изюма местные обозреватели называют переломным моментом в войне.

Кроме того, издание отметило и незащищенность северо-восточных участков фронта, то есть как раз территории Харьковской области. Причинами этого является истощение российской армии, в частности, призывников, недостаток живой силы и деморализация.

В качестве доказательств украинского успеха в Харьковской области издание использовало снимки NASA, отслеживающие уменьшение количества пожаров, возникающих в результате обстрелов, на западном берегу реки Оскол (как раз той территории, на которой ВСУ имеют невероятный успех). По состоянию на 10 сентября эти огневые точки сместились поближе к восточному берегу.

Reuters

Британское новостное агентство Reuters назвало потерю россией Изюма в рамках мощного контрнаступления ВСУ наибольшим поражением россиян со времен их отступления с Севера Украины.

Отступление из города Изюм стало самым плохим поражением российских войск с тех пор, как их отбросили от Киева в марте, поскольку тысячи российских солдат оставили боеприпасы и снаряжение во время бегства,

– отмечает издание.

В то же время журналисты отметили, что Украина не подтвердила возвращение Изюма под свой контроль, но россия уже признала потерю города.

The Wall Street Journal

Еще одно влиятельное американское издание The Wall Street Journal также называет контрнаступление ВСУ в Харьковской области одним из крупнейших поражений россии с начала вторжения, ведь за считанные дни Украина вернула себе те территории, на которые оккупанты потратили месяцы и немало живой силы и техники.

Контрнаступление наших войск тамошние журналисты называют сигналом для Запада о том, что предоставленное Украине оружие является эффективным. В то же время отступление россии там называют попыткой избежать окружения.

Кроме того, издание отметило, что к этим действиям Украина готовилась несколько месяцев.

Украинские успехи последних дней являются кульминацией месяцев методической подготовки, включавшей артиллерийские и ракетные удары по российским целям, а затем объявлено о намерении начать контрнаступление на Юге. Это заставило москву передислоцировать своих солдат в сторону Херсона и оставило большую часть северо-востока с небольшим количеством живой силы,

– констатировали в WSJ.

Однако журналисты выразили опасение, что Украине будет трудно консолидировать контроль над освобожденной территорией. В то же время там отмечают, что и у россии немало проблем со стабилизацией линии фронта на фоне их потерь.

Bloomberg

Другое американское издание – Bloomberg – более сдержанно оценило контрнаступление Украины, хотя тезис о самом большом поражении со времен отступления с Севера для россии и одной из самых больших побед для ВСУ там тоже присутствует.

Издание констатировало, что поражение россии вызвало волну возмущения среди лояльных к кремлю блогеров и других деятелей, но скорость отступления оккупантов, по мнению тамошних журналистов, создает непонятность дальнейшей эскалации.

Кроме того, издание также отметило, что еще значительная территория Украины до сих пор под оккупацией, поэтому впереди еще немало работы и ВСУ должны приложить немало усилий по их возвращению.

BBC

Британское издание BBC отметило, что Изюм был важным центром для россии, однако оккупанты потеряли его. Контрнаступление ВСУ там называют важным в контексте того, что Украина просит об увеличении оборонной помощи.

Эти успехи будут восприниматься как признак того, что украинская армия имеет возможность вернуть оккупированные россией территории, что имеет решающее значение, поскольку Киев продолжает обращаться к своим западным союзникам, находящимся под давлением, о военной поддержке,

– отмечают в BBC.

Кроме того, издание отметило, что контрнаступление стало неожиданностью и для украинцев. Приятной неожиданностью. Приятной настолько, насколько неприятной для россиян.

The Washington Post

Еще одно американское издание The Washington Post тоже сдержанно оценило контрнаступательные действия ВСУ, поскольку под оккупацией россиян находятся еще ряд регионов – Луганская область, Крым, части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому контрнаступление в Харьковской области там пока не называют большим переломом в войне.

Однако журналисты отметили, что действия ВСУ создают обнадеживающие условия для дальнейшего успеха Украины. Но, несмотря на это, подчеркивают, что контрнаступление имеет большую цену.

Стоит посмотреть – в Луганской области подняли украинский флаг: смотрите видео