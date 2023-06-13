В то же время, истерические заявления россиян никоим образом не влияют на намерение США продолжать поддерживать Украину и оказывать ей мощную военную помощь. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.

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Положительно настроены

Он отметил, что на саммите в формате "Рамштайн" 15 июня должны быть приняты решения о поставке еще большего количества вооружения украинским силам.

Американские генералы, принимающие решение о предоставлении Украине военной поддержки, не путинские пропагандисты. У них здоровая, спокойная реакция на происходящее вокруг контрнаступления ВСУ,

– подчеркнул Пионтковский.

В то же время в американской прессе активно обсуждают наступательные действия Украины. Военные генералы, комментируя ситуацию, отмечают, что продолжается "зондирование территории", Украина "наступает на 3-4 направлениях и выбирает самое слабое место россиян для решающего прорыва". Однако основные резервы ВСУ еще не были привлечены.

"Американские генералы очень положительно настроены. И исчезла в западной прессе бессмысленная болтовня, что, мол, украинские силы "не смогут победить", – сообщил российский публицист.

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Неотвратимая победа Украины

Сейчас все ждут результата наступательных действий украинских сил. От него будет зависеть дальнейшее развитие событий. Однако, он отметил, что не степень помощи Украине от западных партнеров.

"Неотвратимая победа Украины будет достигнута 12 июля саммите НАТО в Вильнюсе, когда де-факто в том, что касается поставок вооружения, она будет принята в Альянс. И как же ее не принять, если украинская армия –единственная за последние 75 лет – выполняет задачи, для которых НАТО и был создан. Это задача защиты цивилизованного мира от варварских орд с Востока», – отметил публицист.

Важно! США сегодня объявили о новом пакете военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. Соединенные Штаты предоставят Украине в частности БМП Bradley, бронетранспортеры Stryker и боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

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