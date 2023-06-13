Водночас істеричні заяви росіян жодним чином не впливають на намір США продовжувати підтримувати Україну і надавати їй потужну військову допомогу. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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Позитивно налаштовані

Він зауважив, що на саміті у форматі "Рамштайн" 15 червня мають бути ухвалені рішення щодо постачання ще більшої кількості озброєння українським силам.

Американські генерали, які ухвалюють рішення надання Україні військової підтримки, не путінські пропагандисти. У них здорова, спокійна реакція на те, що відбувається довкола контрнаступу ЗСУ,

– наголосив Піонтковський.

Водночас в американській пресі активно обговорюють наступальні дії України. Військові генерали, коментуючи ситуацію, зазначають, що триває "зондування території", Україна "наступає на 3 – 4 напрямках та обирає найслабкіше місце росіян для вирішального прориву". Проте основні резерви ЗСУ ще не залучили.

"Американські генерали дуже позитивно налаштовані. І зникла в західній пресі безглузда балаканина, що, мовляв, українські сили "не зможуть перемогти", – повідомив російський публіцист.

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Невідворотна перемога України

Зараз всі чекають на результат наступальних дій українських сил, від нього буде залежати подальший розвиток подій. Проте, він зазначив, що не міра допомоги Україні від західних партнерів.

"Невідворотна перемога України буде досягнута 12 липня саміті НАТО у Вільнюсі, коли де-факто у тому, що стосується постачання озброєння, її буде прийнято до Альянсу. І як же її не прийняти, якщо українська армія – єдина за останні 75 років – виконує завдання, задля яких НАТО й було створено. Це завдання – захист цивілізованого світу від варварських орд зі Сходу", – відзначив публіцист.

Важливо! США сьогодні оголосили про новий пакет військової допомоги на суму 325 мільйони доларів. Сполучені Штати нададуть Україні зокрема БМП Bradley, бронетранспортери Stryker та боєприпаси для NASAMS та HIMARS.

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