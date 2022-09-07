Мы переиграли генштаб россии, – Жданов о контрнаступлении в разных областях
Украинские защитники совершают результативные контрнаступательные действия на разных участках фронта. Так, ВСУ заставили оккупантов стягивать войска с Харьковского на Херсонское направление.
Таким образом наши бойцы переиграли генштаб россии. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Какая ситуация на Харьковском направлении
Так, в Харьковской области остались вагнеровцы, бойцы отрядов полиции спецназначения (СОБР) и мобилизованные из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. Такая "сборная солянка" свидетельствует о том, что у россиян "туго с резервами".
По мнению Жданова, сейчас в Харьковской области украинские Вооруженные Силы осуществляют отдельные контрнаступательные действия на разных участках оперативного направления. Впрочем, это не наступление.
Да, мы пошли довольно широким фронтом – от трассы М-03 до Балаклеи включительно в направлении Купянска, но это участок фронта, а не весь,
– заметил военный эксперт.
Оккупанты убегают с позиций
По словам Жданова, вчера россияне "оставляли все" и убегали со своих позиций. Так, украинские защитники заходили на пустые позиции, остались только те, кто хотел сдаться в плен.
Генштаб же россии в своих оперативных сводках ни слова не говорит о том, что реально происходит на Херсонском и Харьковском направлениях. У оккупантов "все хорошо – они наступают, потерь нет".
По мнению Жданова, россияне не понимают, как реагировать на контрнаступление украинской армии. Они привыкли, что "всегда побеждают и уходят вперед".
Первый шок для них был, когда мы остановили их и им пришлось переходить к обороне. А второй шок у них наступает, когда мы начинаем контрнаступательные действия, даже на отдельных направлениях,
– рассказал военный эксперт.
Жданов прокомментировал контрнаступление ВСУ: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Аналитики ISW заявили, что ВСУ совершили мощную атаку на врага у Балаклеи и Вербовки Харьковской области. Российские оккупанты могли отойти на левый берег реки Северский Донец. Аналитики считают, что оккупанты могут уже не удерживать свои предыдущие позиции в Байраке и Новой Гусаровке на правом берегу Северского Донца.
- В россии заявили, что бойцы отрядов полиции спецназначения (СОБР) из Самарской области и Башкортостана находятся в "котле". Российские военные якобы уже "попрощались" и обещали "сражаться до последнего".
- Во временно оккупированной Новой Каховке утром, 7 сентября, прозвучали сирены. Над Днепром и ГЭС поднялся густой дым. Местные телеграм-каналы сообщили о 3 "прилетах".