ВСУ – как зажатая пружина: где она распрямится в ближайшее время

Стратегическая инициатива ВСУ на фронте никуда не делась. После освобождения Херсона ВСУ овладели высоким правым берегом Днепра и получили огневое превосходство над противником в низине.

Переломы, которых так ждали

Из-за неблагоприятного рельефа и уязвимой логистики оккупанты на левобережье обречены так же, как были обречены на правом берегу, припертые к Днепру. Их разгром – это только вопрос времени, и это время выбираем мы.

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Кременная и Сватово удерживаются московитами из последних сил. Бахмутская мясорубка хоть и выглядела угрожающе, сейчас выглядит максимально грамотной оборонительной операцией ВСУ. Приезд Зеленского в Бахмут стал сигналом, что ВСУ не просто контролируют ситуацию, а контролируют на 200%. В последние дни под Бахмутом проведено несколько успешных контратак и отбиты позиции, которые россияне заполучали месяцами ценой тысяч жизней.

Россияне думали, что создадут нам проблемы в Бахмуте, но на самом деле создали проблемы себе. Их активность здесь не отобрала стратегическую инициативу у ВСУ, а лишь еще больше склонила баланс сил в нашу пользу. Московиты утилизировали под Бахмутом кучу мобилизованных и отстреляли столько боеприпасов, что у России теперь – снарядный голод.

Воюем и побеждаем

Сейчас ВСУ – как зажатая пружина. И она может распрямиться на любом направлении. А может, на всех направлениях сразу.

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Убежден, драматичное интервью Залужного прикрывало туманом войны подлинные намерения ВСУ. А они в том, чтобы как только погода разрешит движение тяжелой техники, навалять обизянам по полной программе.

Да, победа не будет легкой, но стратегически у Украины есть преимущество. Потому что пока московиты на войне пиарятся, снимают тик-токи Кадырова и Пригожина, украинская армия воюет и побеждает.