Самое перспективное направление: военный эксперт сказал, где ждать украинского контрнаступления
ВСУ продолжают давать достойный отпор врагу, защищая наши родные земли. Предполагают, что скоро можно ожидать контрнаступления наших защитников на определенных направлениях.
В частности, речь идет о Мелитополе. Это возможно в том случае, если удастся стабилизировать ситуацию на участке от Угледара до Кременной, и в Бахмуте тоже. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Андрей Харук.
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Мелитополь является наиболее привлекательным направлением. В случае успеха удастся изолировать крымскую группировку и войска на левобережной Херсонщине. Вопрос в поставке истребителей, ведь нужно будет обеспечить противовоздушный зонтик над местом прорыва,
– утверждает военный эксперт.
Если наши войска будут направляться к Азовскому морю, добавляет Харук, они выйдут из зоны прикрытия ЗРК большой дальности. А это – потенциальная проблема. Впрочем, Харук убежден, что в Генштабе сидят очень толковые люди, они учитывают все эти факторы.
"Очень соблазнительным выглядел бы прорыв на севере Луганщины. Но признаков пока нет, там наоборот россияне активизировались", – подытожил военный эксперт Андрей Харук.
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Где россияне будут пытаться атаковать
- К годовщине полномасштабного вторжения остается высоким риск продвижения врага в трех направлениях. Речь идет о начале наступательных действий с временно оккупированных территорий. Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, кое-где россияне будут создавать иллюзию активизации войска.
- По словам обозревателя, о наступательных возможностях врага следует говорить в контексте Бахмутского, Авдеевского и Угледарского направлений. Они приоритетны для российских оккупантов, там накоплен немалый ресурс. По мнению Коваленко, исключением является район Угледара. Из-за желания быстро захватить территорию враг практически нивелировал все те силы, которые имел там, поэтому можно говорить о временной паузе на этом направлении.
- Ближе к 24 февраля, говорит обозреватель, россияне активизируют свои действия в Запорожской области – будет имитация активизации сил в направлении Орехового и Гуляйполя. Что касается Донецкой области – под угрозой Бахмут, Авдеевка, Угледар. В Луганской области наиболее опасными локациями являются Сватово и Кременная.