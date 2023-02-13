Самое перспективное направление: военный эксперт сказал, где ждать украинского контрнаступления

ВСУ продолжают давать достойный отпор врагу, защищая наши родные земли. Предполагают, что скоро можно ожидать контрнаступления наших защитников на определенных направлениях.

В частности, речь идет о Мелитополе. Это возможно в том случае, если удастся стабилизировать ситуацию на участке от Угледара до Кременной, и в Бахмуте тоже. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Андрей Харук.

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Мелитополь является наиболее привлекательным направлением. В случае успеха удастся изолировать крымскую группировку и войска на левобережной Херсонщине. Вопрос в поставке истребителей, ведь нужно будет обеспечить противовоздушный зонтик над местом прорыва,

– утверждает военный эксперт.

Если наши войска будут направляться к Азовскому морю, добавляет Харук, они выйдут из зоны прикрытия ЗРК большой дальности. А это – потенциальная проблема. Впрочем, Харук убежден, что в Генштабе сидят очень толковые люди, они учитывают все эти факторы.

"Очень соблазнительным выглядел бы прорыв на севере Луганщины. Но признаков пока нет, там наоборот россияне активизировались", – подытожил военный эксперт Андрей Харук.

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