Сколько еще погода будет способствовать контрнаступлению ВСУ: Кирби назвал сроки

На сегодняшний день активно продвигается контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Погода не помешает нашим защитникам еще до двух месяцев.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, информирует 24 Канал. По его словам, Америка хочет быть уверенной, что ВСУ смогут добиться успеха.

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Погода не испортит контрнаступление ВСУ

Как отметил Кирби, погода не будет мешать ВСУ продолжать вести контрнаступление еще в течение 6 – 8 недель. Это около полутора-двух месяцев.

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Представитель Белого дома подчеркнул, что примерно за две недели погода ухудшится и это повлияет на ведение боевых действий и может их усложнить.

Кирби подчеркнул, что за 6 – 8 недель хорошей погоды для боевой работы США хотят иметь уверенность, что украинские защитники смогут добиться успеха в контрнаступлении.

ВСУ имеют 30 – 45 дней для завершения контрнаступления

Напомним, недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что активная фаза контрнаступления ВСУ может длиться еще 30 – 45 дней. После этого наступление усложнит погода.

По его словам, тяжелые бои все еще продолжаются. Украинцы бьются и продвигаются.

"Осталось еще некоторое количество времени, вероятно, около 30 – 45 дней пригодной для боев погоды, поэтому украинцы пока не закончили. Бои еще не закончились. ВСУ пока не закончили боевую фазу того, что они запланировали", – подчеркнул Милли.