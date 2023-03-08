Ударим очень сильно, – военный предположил, откуда и когда начнется контрнаступление ВСУ

Украинцы в ближайшее время ожидают контрнаступление ВСУ. Украинские воины смогут наступать, когда погода станет более сухой. Контрнаступление начнется из города Бахмут Донецкой области.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Роман Конон. По его словам, ВСУ очень сильно ударят по позициям оккупантов и выгонят врага с территории Украины.

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"Я убежден, что наше наступление начнется с Бахмута. Это будет как точка опоры. Мы по ним очень сильно ударим, когда погода будет способствовать этому. Выбьем их как минимум до границ", – заверил он.

Сложные погодные условия

Конон отметил, что сейчас погодные условия сложны для ВСУ. На ночь воздух морозный, а днем – оттепель. Из-за грязи военным сложно передвигаться на автомобилях и тяжелой технике.

Так же сложны условия и для россиян, подчеркнул лейтенант. Наступательный потенциал врага значительно ухудшился.

К счастью для нас, российская техника увязает. По неподвижной цели попасть гораздо легче, чем попасть по цели, которая едет на скорости 40 – 50 километров в час. Это я о тяжелой технике. Конечно, автомобиль там может двигаться быстрее,

– объяснил военный.

Конон о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео

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