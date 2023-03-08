Ударим очень сильно, – военный предположил, откуда и когда начнется контрнаступление ВСУ
Украинцы в ближайшее время ожидают контрнаступление ВСУ. Украинские воины смогут наступать, когда погода станет более сухой. Контрнаступление начнется из города Бахмут Донецкой области.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Роман Конон. По его словам, ВСУ очень сильно ударят по позициям оккупантов и выгонят врага с территории Украины.
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"Я убежден, что наше наступление начнется с Бахмута. Это будет как точка опоры. Мы по ним очень сильно ударим, когда погода будет способствовать этому. Выбьем их как минимум до границ", – заверил он.
Сложные погодные условия
Конон отметил, что сейчас погодные условия сложны для ВСУ. На ночь воздух морозный, а днем – оттепель. Из-за грязи военным сложно передвигаться на автомобилях и тяжелой технике.
Так же сложны условия и для россиян, подчеркнул лейтенант. Наступательный потенциал врага значительно ухудшился.
К счастью для нас, российская техника увязает. По неподвижной цели попасть гораздо легче, чем попасть по цели, которая едет на скорости 40 – 50 километров в час. Это я о тяжелой технике. Конечно, автомобиль там может двигаться быстрее,
– объяснил военный.
Конон о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео
Что пишет The Economist о контрнаступлении ВСУ
- Вооруженные Силы Украины планируют начать большое контрнаступление. Оно может состояться уже в апреле. "Вторая армия мира" оказалась еще слабее, чем считалось ранее. Поворотный момент наступил 20 января на заседании Контактной группы по обороне Украины, организованном США. Тогда союзники согласились вооружить Украину и начался поток оружия.
- Из всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала войны, 40% – более 8 миллиардов долларов – поступили всего за три месяца, начиная с декабря. Поставки вооружений, согласованные в Германии в январе, составляют две трети общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год. Пакет США включает, например, бронированные мостоукладчики, которые были бы жизненно необходимы для любого наступления на Юге или Востоке.
- Таким образом, украинская армия трансформируется. Практически треть нашей армии в скором времени будет иметь вооружение, соответствующее стандартам НАТО.
- По мнению аналитиков, вражеская армия находится сейчас в ужасном состоянии. Если оккупанты захватят Бахмут и решат углубиться дальше, то им придется еще больше истощать свои резервы.