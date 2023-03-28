Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что контрнаступление готовится. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, также известно где именно оно состоится.

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Враг должен вымотаться

Мусиенко подчеркнул, что мы знаем, где начнется контрнаступление, потому что нам известно, где расположена линия фронта и ее протяженность – с Востока на Юг.

Он отметил, что если говорить о конкретных участках, где наступление может произойти, то следует учесть 4 момента, которые должны совпасть:

Украина должна получить необходимое оружие и инструменты для проведения контрнаступательных действий;

у нас должны быть подготовлены резервы, в том числе те, которые проходят обучение и подготовку на полигонах стран НАТО;

враг должен истощиться со своими атаками, а это произойдет в середине апреля. Он лишится наступательного потенциала, который сейчас еще сохраняют на Востоке;

должны сложиться условия, когда командование будет готово по тем или иным планам применить эти силы.

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Есть несколько месяцев

Также эксперт отметил временные рамки, когда может произойти контрнаступление.

Это не обязательно весна. У нас открывается окно возможностей на несколько месяцев – до середины октября,

– считает он.

По мнению Александра Мусиенко, в течение нескольких месяцев при условии вышесказанных моментов на контрнаступление нужно рассчитывать.

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