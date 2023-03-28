Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что контрнаступление готовится. Об этом он рассказал 24 Каналу. По его словам, также известно где именно оно состоится.
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Враг должен вымотаться
Мусиенко подчеркнул, что мы знаем, где начнется контрнаступление, потому что нам известно, где расположена линия фронта и ее протяженность – с Востока на Юг.
Он отметил, что если говорить о конкретных участках, где наступление может произойти, то следует учесть 4 момента, которые должны совпасть:
- Украина должна получить необходимое оружие и инструменты для проведения контрнаступательных действий;
- у нас должны быть подготовлены резервы, в том числе те, которые проходят обучение и подготовку на полигонах стран НАТО;
- враг должен истощиться со своими атаками, а это произойдет в середине апреля. Он лишится наступательного потенциала, который сейчас еще сохраняют на Востоке;
- должны сложиться условия, когда командование будет готово по тем или иным планам применить эти силы.
Александр Мусиенко о времени и месте, где начнется контрнаступление ВСУ: смотрите видео
Есть несколько месяцев
Также эксперт отметил временные рамки, когда может произойти контрнаступление.
Это не обязательно весна. У нас открывается окно возможностей на несколько месяцев – до середины октября,
– считает он.
По мнению Александра Мусиенко, в течение нескольких месяцев при условии вышесказанных моментов на контрнаступление нужно рассчитывать.
Контрнаступления Вооруженных сил Украины: что известно
- Как констатировал глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню, Париж удвоит количество снарядов калибра 155-миллиметров, отправляемых в Украину, до 2 тысяч в месяц. Полезны они будут для наших защитников, в частности, во время контрнаступательных операций.
- Во французском издании Intelligence Online отметили, что после продолжительного переговорного процесса Украина надеется получить около 40 истребителей Mirage 2000. Это хорошие самолеты, но Украина остро нуждается в истребителях F-16.
- Генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес считает, что ход войны может измениться очень быстро, если Соединенные Штаты открыто заявят, что хотят победы Украины. Годжес считает, что в Белом доме должны согласиться с тем, что увольнение Крыма является ключом к этой победе.