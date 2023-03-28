Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко впевнений, що контрнаступ готується. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, також відомо, де саме наступ відбудеться.
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Ворог має виснажитись
Мусієнко наголосив, що ми знаємо, де розпочнеться контрнаступ, тому що нам відомо, де розташована лінія фронту і її протяжність – зі Сходу на Південь.
Він зазначив, якщо говорити про конкретні ділянки, де наступ може відбутися, то варто врахувати 4 моменти, які мають збігтися:
- Україна має отримати необхідну зброю і необхідні інструменти для проведення контрнаступальних дій;
- у нас мають бути підготовлені резерви, зокрема ті, які проходять навчання та підготовку на полігонах країн НАТО;
- ворог має виснажитись зі своїми атаками, а це відбудеться у середині квітня. Він втратить наступальний потенціал, який зараз ще зберігають на Сході;
- повинні скластися умови, коли командування буде готово за тими чи іншими планами застосувати ці сили.
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Є кілька місяців
Також експерт наголосив на часових рамках, коли може відбутися контрнаступ.
Це не обов'язково весна. У нас відкривається вікно можливостей на кілька місяців – до середини жовтня,
– вважає він.
На думку Олександра Мусієнко, протягом кількох місяців за умов вищесказаних моментів на контрнаступ треба розраховувати.
Контрнаступу Збройних сил України: що відомо
- Як констатував глава міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню, Париж подвоїть кількість снарядів калібру 155-міліметрів, які відправляє в Україну, до 2 тисяч на місяць. Корисними вони будуть для наших захисників, зокрема, під час контрнаступальних операцій.
- У французькому виданні Intelligence Online зазначили, що після тривалого переговорного процесу Україна сподівається отримати близько 40 винищувачів Mirage 2000. Це гарні літаки, але Україна гостро потребує винищувачів F-16.
- Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, що перебіг війни може змінитись дуже швидко, якщо Сполучені Штати відкрито заявлять, що хочуть перемоги України. Годжес вважає, що у Білому домі мають погодитись з тим, що звільнення Криму є ключем до цієї перемоги.