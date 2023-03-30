Экссоветник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов, как и министр обороны Резников, уверен, что наше контрнаступление неизбежно. По его словам, вопрос времени, когда именно оно состоится и по каким направлениям. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Освобождение без контрнаступления невозможно

Он отметил, что и Президент Украины, и украинские должностные лица неоднократно заявляли, что контрнаступление состоится и что наша цель освобождения территорий Украины в границах по состоянию на 1991 год. А освобождение без контрнаступления невозможно.

По его словам, есть субъективные факторы, свидетельствующие о том, что контрнаступление начнется именно весной и он будет иметь 2 составляющие:

остановку наступательного потенциала врага – то, что происходит сейчас на Бахмутском и Авдеевском направлениях;

истощение врага – каждый день он теряет живую силу – около 1000 человек. Также мы уничтожаем его технику.

В то же время, Украина получает военную технику от партнеров.

Германия заявила, что ту технику, которую она должна была поставить нам, уже в Украине. И каждый день мы слышим, в частности, от нашего Главнокомандующего, что нам продолжает поступать военная омощь, –

заметил он.

Смирнов подчеркнул, что на многих полигонах проходят учения, где наши военные овладевают всей этой техникой. А также проходят обучение 8 бригад "Гвардии наступления".

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Важный контекст

"Действительно, многие говорили, начиная от наших разведчиков и заканчивая политиками, что контрнаступление начнется во второй половине весны - в начале лета. И есть определенная сумма сил и факторов, которые об этом говорят", - предположил экссоветник главы МВД.

По его мнению, министр Резников точно знает, что и зачем он говорит. Но еще важен и контекст.

"Когда наш Президент в интервью зарубежному изданию говорит, что у нас нет снарядов. Это не значит, что их у нас нет, например, на передовой, и нашим ребятам не из чего стрелять. Он таким образом посылает месседж той стране, изданию которой он дает интервью, чтобы она ускорила помощь, например, снарядами или другой техникой. Поэтому очень важно понимать, что и для кого он говорит», – считает Ростислав Смирнов.

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