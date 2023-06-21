Оккупанты учатся на ошибках и меняют риторику о наступлении ВСУ: анализ ISW
Источник:ISW
Украинские военные продолжают наступательные действия по деоккупации наших территорий. Тем временем захватчики меняют свою риторику.
Российское минобороны продолжает реагировать на украинское контрнаступление с относительно высокой степенью согласованности риторики. Это свидетельствует о том, что оккупанты извлекли уроки из своего прошлого неправильного обращения с информационным пространством во время предыдущих наступательных операций Сил обороны, отметили в ISW.
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Кремль сменил риторику по поводу украинского наступления
20 июня Шойгу выступил в коллегии минобороны. Начал с доклада о ведении украинских контрнаступательных операций на мероприятии Донецкой и Запорожской областей.
Шойгу утверждал, что контрнаступление началось 4 июня, согласно предварительной оценке ISW. Кроме того, сказал, что украинские войска нанесли 263 удара по российским позициям с того дня. В то же время, вопреки общедоступным геолокационным доказательствам продвижения Украины, пытался возразить, что ВСУ добились успехов, отметили американские аналитики.
Тот факт, что Шойгу говорил о контрнаступлении в такой публичной и относительно равномерной манере (даже сохраняя типичное отрицание МО украинских успехов), является заметным отклонением от неспособности российского МО подготовить единственный ответ на контрнаступление Украины в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году и вызванную им в российском информационном пространстве, что свидетельствует о том, что российское информационное пространство несколько адаптировалось к прошлым моментам информационного коллапса и изучило их,
– подчеркнули в ISW.
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Украинские воины ликвидировали еще 5 рот врага
- Силы обороны продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении. Там только за сутки потери агрессора убитыми и ранеными достигли 5 рот.
- Заметим, что численность роты в большинстве армий мира составляет 80 –250 бойцов.
- Украинские защитники и защитницы повредили и уничтожили еще 46 единиц военной техники противника. В частности 13 танков, 7 единиц БМП, БТР, БПЛА Supercam, БПЛА Shahed-136, 4 гаубицы 2С19 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", зенитный ракетный комплекс "Бук", 2 противотанковые пушки МТ-12 ", РЛС "Зоопарк", тяжелую огнеметную систему "Сонцепек". Кроме того, уничтожены еще 5 мест хранения боеприпасов.