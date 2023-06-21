Оккупанты учатся на ошибках и меняют риторику о наступлении ВСУ: анализ ISW

Украинские военные продолжают наступательные действия по деоккупации наших территорий. Тем временем захватчики меняют свою риторику.

Российское минобороны продолжает реагировать на украинское контрнаступление с относительно высокой степенью согласованности риторики. Это свидетельствует о том, что оккупанты извлекли уроки из своего прошлого неправильного обращения с информационным пространством во время предыдущих наступательных операций Сил обороны, отметили в ISW.

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Кремль сменил риторику по поводу украинского наступления

20 июня Шойгу выступил в коллегии минобороны. Начал с доклада о ведении украинских контрнаступательных операций на мероприятии Донецкой и Запорожской областей.

Шойгу утверждал, что контрнаступление началось 4 июня, согласно предварительной оценке ISW. Кроме того, сказал, что украинские войска нанесли 263 удара по российским позициям с того дня. В то же время, вопреки общедоступным геолокационным доказательствам продвижения Украины, пытался возразить, что ВСУ добились успехов, отметили американские аналитики.

Тот факт, что Шойгу говорил о контрнаступлении в такой публичной и относительно равномерной манере (даже сохраняя типичное отрицание МО украинских успехов), является заметным отклонением от неспособности российского МО подготовить единственный ответ на контрнаступление Украины в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году и вызванную им в российском информационном пространстве, что свидетельствует о том, что российское информационное пространство несколько адаптировалось к прошлым моментам информационного коллапса и изучило их,

– подчеркнули в ISW.

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