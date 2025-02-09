ВСУ успешно продвинулись на Курщине, применив собственную версию российской тактики, – Forbes

Украинские войска начали контрнаступление в Курской области, быстро продвинувшись на несколько километров. Такой стремительный успех стал возможным благодаря применению украинцами тактики, подобной той, которую россияне используют в своих наиболее эффективных наступлениях, но со своей "изюминкой".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитика Forbes Дэвида Акса.

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Какую тактику использовали бойцы ВСУ во время контрнаступления

Акс рассказал, что украинские военные модернизировали тактику россиян для успешного контрнаступления в Курской области.

Украинцы сделали то, что обычно делают россияне: прощупали вражеские линии относительно слабых мест, а затем развернули быстро движущиеся группы бронетехники, чтобы перебросить пехоту на новые позиции за первоначальную линию соприкосновения,

– отметил аналитик.

Акс объясняет, что тактика "зондирования и штурма", которую возглавляет пехота и которую позволяет применять быстроходная техника, была усовершенствована российскими войсками после того, как украинские мины, беспилотники, артиллерия и противотанковые ракеты сделали массированные механизированные атаки малоэффективными.

Имея преимущество в живой силе три к одному или более на разных участках фронта, россияне обычно посылают малые группы пехоты на украинские линии обороны, понимая, что большинство разведчиков погибнет, но надеясь, что некоторым из них удастся обнаружить слабые места в обороне.

"Первыми в ход идут одноразовые пехотинцы. По мере уничтожения групп оборонительным огнем российские войска будут направлять следующие группы вперед по той же линии подхода. Украинские войска должны постоянно защищать свои позиции от последовательных волн, расходуя боеприпасы, обнажая расположение оборонительных позиций и истощая личный состав", – объясняет Акс.

Если российская численность войск будет преобладать украинскую огневую мощь, россияне могут захватить ослабленные украинские позиции.

Как бойцы ВСУ модернизировали тактику россиян

Акс отмечает, что главное отличие между российским и украинским подходами к этой тактике заключается в том, что россияне имеют преимущество в численности войск, тогда как украинцы – нет. Поэтому бойцы ВСУ вынуждены применять другой подход для определения слабых мест в российских линиях перед основной атакой.

Преимущество Украины в беспилотниках помогает, но присутствие украинских групп специального назначения вблизи самых успешных атак Украины может намекать на другое преимущество Украины, которое позволяет проводить операции по зондированию, что не является самоубийством для разведчиков,

– подчеркнул аналитик.

Акс заметил, что 73 Центр специальных операций ВМС Украины – фактически украинские "морские котики" – дислоцируется в Курске, неподалеку от стартовой позиции недавнего контрнаступления. Главная задача центра – "сбор ключевых разведывательных сведений о силах противника".

"У высококвалифицированных украинских коммандос больше шансов выжить в рискованной разведывательной миссии, чем у необученных российских призывников. Таким образом, украинские нападения могут быть менее дорогими, чем российские, что важно для украинских военных, которые испытывают трудности с мобилизацией достаточного количества войск", – резюмирует Акс.