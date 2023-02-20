Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт Алексей Гетьман. Впрочем, для тяжелой техники необходимы лучшие условия.

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Легкие танки "расчистят дорогу" тяжелой технике

"Главное, чтобы в том месте, где мы продвинулись, были асфальтированы дороги, по которым может ехать тяжелая техника. Тогда можно подтянуть танки, тыл – что угодно, чтобы обустроить наши позиции для дальнейшего наступления", – подчеркнул Гетьман.

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Ранее Алексей Гетьман объяснял что легкие танки эффективны для локальных боев. Они могут сдвинуть врага в поле на 5 – 10 километров. Но важно сразу подтянуть ресурсы, чтобы не разрешить отбить территорию обратно.

Достаточно ли 14 танков Leopard от Германии

Также эксперт отметил, что 14 танков Leopard, которые Германия готова предоставить Украине в первую неделю марта, недостаточно для фронта на 1200 километров. Впрочем, на некоторых участках украинские защитники смогут совершить более мощные движения.

Это хорошо, что А6, а не А4. Там лобовая броня на башне А6 по-другому построена, и он более вынослив к попаданиям теми противотанковыми средствами, которые есть в России,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

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