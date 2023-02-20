Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Олексій Гетьман. Утім, для важкої техніки необхідні кращі умови.

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Легкі танки "розчистять дорогу" важкій техніці

"Головне, аби в тому місці, де ми просунулися, були асфальтовані дороги, якими може їхати важка техніка. Тоді можна підтягнути танки, тил – будь-що, щоб облаштувати наші позиції для подальшого наступу", – наголосив Гетьман.

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Раніше Олексій Гетьман пояснював, що легкі танки ефективні для локальних боїв. Вони можуть посунути ворога в полі на 5 – 10 кілометрів. Але важливо одразу підтягнути ресурси, аби не дозволити відбити територію назад.

Чи достатньо 14 танків Leopard від Німеччини

Також експерт відзначив, що 14 танків Leopard, які Німеччина готова надати Україні у перший тиждень березня, не достатньо для фронту на 1200 кілометрів. Утім, на деяких ділянках українські захисники зможуть зробити більш потужні рухи.

Це добре, що А6, а не А4. Там лобова броня на башті А6 по-іншому побудована, і він більш витривалий до влучань тими протитанковими засобами, що є у Росії,

– наголосив Олексій Гетьман.

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