ВСУ смогут очень быстро освободить территории: Маляр назвала условие

Вооруженные Силы Украины прилагают все возможные и невозможные усилия для того, чтобы деоккупировать украинские территории. Однако россияне до сих пор преобладают по количеству оружия, что замедляет движение наших военных.

Для того чтобы ВСУ смогли продвигаться вперед быстрее и эффективнее, Украина должна хотя бы приблизиться к тому количеству вооружения, которое есть у россиян. В этом уверена заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Нужно достичь паритета

Украина ценит помощь западных партнеров, однако ее по состоянию на сегодняшний день недостаточно. Дело в том, что у россиян оружия в разы больше, что не позволяет украинским военным продвигаться так быстро, как хотелось бы.

У нас нет возможности отвечать россиянам паритетно таким же количеством, скажем, обстрелов, как это делают они. У нас не хватает еще ресурсов для того, чтобы использовать дальнобойное оружие, чтобы полностью освободить территорию в радиусе наших временно оккупированных территорий,

– заметила Анна Маляр.

У наших военных уже немалый опыт войны, это настоящие профессионалы на поле боя. Поэтому если бы Украина получала то оружие, в котором нуждается, в таком количестве, в котором нуждается, вопрос деоккупации территории стал бы только делом времени.

"Дух украинской армии не ослабевает, он так же силен, как и в начале войны. И при наличии паритетного, равного с россиянами количества оружия, хотя бы равного, нам бы удалось очень быстро освободить наши территории", – заверила заместитель министра обороны.

Украина нуждается не только в дальнобойном оружии, чтобы поражать оккупантов на временно оккупированной территории. Но и в средствах противовоздушной обороны, ведь Россия не останавливает ракетный террор, обстреливая гражданскую и военную инфраструктуру. Кроме того, одной из ключевых потребностей ВСУ является авиация.

Контрнаступление ВСУ продолжится зимой

Украина получит 61 истребитель F-16 от Нидерландов и Дании Украинские летчики уже завершили подготовительные мероприятия и могут начинать летную подготовку. Первые самолеты прибудут в Украину после завершения учений пилотов и создания соответствующей инфраструктуры.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заверил, что контрнаступательная операция ВСУ продолжится и в зимний период. Хоть боевые действия в холоде и сырости будут сложными, но будут продолжаться.

По словам Буданова, среди ключевых факторов, которые тормозят контрнаступление Украины, является плотное заминирование территории. А также наличие у российских оккупантов большого количества дронов-камикадзе.