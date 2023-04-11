Контрнаступление ВСУ могут провести летом, – Шмыгаль

Масштабное контрнаступление украинских сил может начаться уже летом. Наибольшее давление на начало операции происходит изнутри общества.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон. Иностранные СМИ пишут, что этот визит проходит накануне переломного момента в войне.

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Премьер отметил, что официальный Киев не испытывает давления со стороны партнеров, когда лучше начать активные операции.

Мы не раз доказывали, что можем это сделать. От наших международных партнеров мы просим больше военного потенциала,

– сказал Шмыгаль.

Он объяснил, что подразумевает танки, боеприпасы, самолеты, бронетехнику.

Потери действительно ощущаются

Шмигаль подтвердил, что в Украине действительно испытывают потери в экономике, а также – человеческие потери. Однако это не значит, что у нас не осталось мужества или вдохновения.

Напомним, американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится, что в сеть попали военные документы НАТО и США. Утверждают, что якобы произошла "утечка данных" о контрнаступлении ВСУ. Однако Украина заявила, что такие сообщения – российское ИПСО.