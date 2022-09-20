"Эффект внезапности и давления": военный эксперт предположил, как будет развиваться ситуация на фронте
Украинские защитники продолжают отвоевывать оккупированные россиянами населенные пункты. Благодаря эффекту внезапности и давления для ВСУ открываются возможности по некоторым направлениям фронта.
Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, оккупанты не смогут удерживать всю линию фронта и где-то вынуждены будут отступать или вообще бежать в Россию.
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Россияне ломают голову над тем, где ударят ВСУ
Мусиенко отметил, что сейчас для Вооруженных Сил Украины важно расширять плацдармы, чтобы у противника не было никаких возможностей переходить в локальные контратаки для улучшения своего положения.
Учитывая передвижение украинских сил, их стремительное контрнаступление на Харьковщине, а также то, что удалось отвоевать достаточно важные плацдармы и высоты, как в районе Святогорска, нужно дальше развиваться и двигаться.
– сказал военный эксперт.
Он напомнил, что ВСУ также удалось зайти на левый берег Северского Донца из Озерного. А это направление на Лиман, где продолжаются бои в Донецкой области.
По словам Мусиенко, контрнаступательные действия украинских сил, возможно, несколько замедлились темпом. Но они продолжаются и на некоторых направлениях довольно успешны.
Сейчас важно то, что северный фланг, нависавший над группировкой украинских сил в Донецкой области, фактически освобождается от российских оккупантов. Он увольняется постепенно, но уверенно,
– заметил военный эксперт.
Это, подчеркнул Мусиенко, создает перспективы дальнейших действий Вооруженных Сил Украины.
Украинские силы достигли того эффекта внезапности, когда россияне должны ломать голову, куда же дальше будут направлены удары,
– сказал он.
То есть, по словам военного эксперта, сейчас для наших войск открываются возможности по некоторым направлениям.
Мусиенко предположил, как будет дальше развиваться ситуация на фронте: смотрите видео
Ресурсы у российских сил уменьшились
Мусиенко считает, что россияне не смогут удерживать всю линию фронта. Оккупанты где-то будут пропускать сокрушительные удары и вынуждены будут отступать или вообще убегать в россию.
Почему так? Потому что после контрнаступления украинских сил в Харьковской области ресурсы у российских сил уменьшились. Я хочу напомнить о южном направлении там, где украинские силы тоже продолжают удары по российским позициям и создают предпосылки для еще большего перехода в контрнаступление.
– заявил военный эксперт.
Все это, по его словам, свидетельствует о том, что для российских сил сейчас проблематично удерживать всю линию равнозначно, и где-то они будут отступать, а на некоторых участках их будут отодвигать ВСУ.
Этот эффект внезапности и нажатия сохраняется,
– подчеркнул Мусиенко.
Потому что, резюмировал военный эксперт, у кафиров сейчас несколько возникает паника, потому что они уже начинают говорить, что украинские защитники, в частности, появляются в районе Харькова, что увеличилось на Донецком направлении и правобережье Херсонщины.Кстати говоря! ВСУ продолжают контрнаступление, что очень пугает муртадов на временно оккупированных территориях. Неудивительно, что они начинают призывать немедленно проводить "референдумы".
Война в Украине: последние новости
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