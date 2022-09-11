Режим путина упадет, – военный обозреватель назвал главное условие на украинском фронте

Во время контрнаступления ВСУ на Харьковщине путин 9 сентября созвал совет безопасности, где собрались российские топ-чиновники. Диктатор понимает – если получит быстрое поражение в войне, то его режим рухнет.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он предполагает, что прежде всего на Совбезе попытались выяснить, что делать дальше в войне против Украины. Ведь путин и его приспешники понимают, что стремительная неудача может буквально "снести" его режим.

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У них, вероятно, возник вопрос, какой именно плацдарм им необходимо удержать – Южный или определенные участки Донбасского. Кроме того, чрезвычайно важно для оккупантов Запорожское направление. Там ведь – прямой путь ВСУ к освобождению Крыма от россиян.

Когда Запорожская область будет освобождена, это фактически путь к освобождению левобережной Херсона и начало операции по освобождению Крыма. Столь масштабное фиаско ни одна власть в России не сможет пережить. Они понимают, если получат быстрое поражение в войне, то режим путина рухнет. Его сменят ближайшие его соратники – пул из ФСБ, внешней разведки и т.д.,

– отметил Коваленко.

Он отмечает, что никому в России не нужен режим неудачника, который получит поражение в войне. Хотя существует определенный вариант, по которому путинские приспешники обвинят во всех бедах предводителей псевдореспублик. Боевикам могут "набросить", что они ввели всех в заблуждение.

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