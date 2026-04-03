Повлияло ли на успех операции на Юге отключение Starlink россиянам: военные ответили прямо
- Силы обороны начали наступать на россиян до отключения Starlink, и если бы отключение произошло раньше, операция могла бы быть более успешной.
- Александровское направление было неожиданным для контратаки, операция была хорошо спланирована, но противник продолжает перегруппировываться и маневрировать.
В феврале российским оккупантам отключили Starlink, что больно ударило по ним. Примерно тогда же появились данные о контратаках Сил обороны на Днепропетровщине.
Поэтому многие связывали наступательную операцию именно с отключениями терминалов. Действительно ли это так, рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов в комментарии 24 Каналу.
Помогло ли отключение Starlink наступлению на Юге?
"Перун" отметил, что Силы обороны начали атаковать россиян еще до отключения Starlink.
Если бы отключение произошло раньше, то и операция была бы еще более успешной.
К сожалению, Starlink отключили позже, когда мы уже начали наступать. Если бы это произошло на двое суток раньше, то мы бы зашли не на 12, а на 25 километров вглубь,
– рассказал военный.
По его словам, успех операции зависел, в частности, от элемента неожиданности, ведь Александровское направление было довольно неожиданным для контратаки учитывая то, что рядом Гуляйполе и Покровск – сложные и приоритетные для обеих сторон участки фронта.
Также для контрнаступательной операции быстро сформировали наступательную группировку так, что ни одно другое направление не ослабили. Кроме подразделений, которые уже были на Александровском направлении, туда перебросили часть подразделений 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск, среди которых и 95-я бригада ДШВ.
Они нас там не ожидали. Работа была спланирована и воплощена очень хорошо. Однако не стоит забывать, что противник сильный, он перегруппировывается и маневрирует, пытается вести свои контратаки. Однако и мы делаем свое дело, как и должны,
– рассказал 24 Каналу Александр Кушнир, командир самоходного артиллерийского дивизиона.
Ситуация на Юге: последние новости
По состоянию на 3 апреля, как рассказал командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-майор Олег Апостол, Силы обороны освободили 11 населенных пунктов на Александровском направлении.
Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий отметил 24 Каналу, что ВСУ уже 2 месяца как перехватили инициативу на Юге. Украинская армия больше атакует, чем обороняется. В то же время контратаки ВСУ имеют пока тактический характер, ведь для стратегического недостаточно людей.
По словам, главнокомандующего Сирского, российские войска планировали в 2025 году захватить большую часть Днепропетровщины и Запорожья. Но их планы были сорваны.