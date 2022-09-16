Камеры для пленных, а поблизости – иконы: что увидели украинские воины на освобожденной Харьковщине
Источник:"Украинский Свидетель"
Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать наши территории от российских захватчиков. Уже удалось деоккупировать почти всю Харьковскую область. Не исключают, что на этих территориях весь мир может увидеть страшные преступления, как в Буче, Бородянке или Гостомеле.
В частности, военные ВСУ показали жуткие кадры из поселкового совета уже освобожденного села Великие Проходы. Ее оккупанты превратили в тюрьму для пленных.
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Комната с иконами возле тюрьмы
На видео видно, как в дверях россияне сделали проемы, чтобы наблюдать за заключенными. Убежать было невозможно, поскольку кроме оккупантов с автоматами на окнах была решетка.
Однако самое интересное даже не это. Рядом с камерами оккупанты обустроили комнату с иконами. Судя по всему, российский палач мог исповедоваться или молиться после очередного кровавого допроса.
Похоже было и в ГУЛАГе, когда заключенных пытали и убивали, а рядом обустраивали часовни, где можно было "замолить грехи". Ничего лишнего – "российский минимализм" как он есть.
Поселковый совет, который превратили в тюрьму: видео "Украинского свидетеля"
Отметим, что этот населенный пункт расположен всего в 16 километрах от российской границы.
Россияне оккупировали его в первые дни весны. Село удерживали под своим контролем, пока ВСУ не начали контрнаступление.
Село Великие Проходы – смотрите на карте:
Украинские защитники освободили почти всю Харьковскую область
- Сейчас ВСУ удалось освободить от российских захватчиков почти всю территорию Харьковской области. Это официально подтвердил Владимир Зеленский. Местные жители уже дают показания и рассказывают об оккупации, под которой они находились более полугода.
- Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что всего за несколько дней ВСУ освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области, однако реальная цифра может быть значительно больше.