путин в отчаянии, контрнаступление на Херсон решит его судьбу, – Пионтковский

россия продолжает шантажировать Украину, потому что понимает, что проигрывает в войне. Поэтому путину сейчас важно любой ценой достичь прекращения огня.

Поскольку контранступление украинских защитников решит судьбу кремлевского диктатора. Об этом в эфире 24 канала сказал публицист и политолог Андрей Пионтковский.

Внимание российские военные начали вывозить свои семьи из оккупированного Херсона

По его словам, угрозы взорвать Запорожскую АЭС и завод байрактаров, если он откроется в Украине, ракетные обстрелы жилых кварталов – это тоже шантаж.

путину сейчас важно любой ценой достичь прекращения огня, потому что он понимает, что проигрывает войну. И контрнаступление на Херсон решит его личную судьбу,

– считает Пионтковский.

Дело в том, что освобождение Херсона от российских оккупантов вызовет шок как в обществе, так и в элитах, а особенно – в путинском бункере.

"путин сейчас в отчаянии, он бросил все силы, в том числе и информационные, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Это показывает, как он чувствует себя загнанным в угол", – добавил Пионтковский.

В ОП прокомментировали заявления о контрнаступлении на Херсон

В Офисе Президента говорят, что заявления о контрнаступлении на Херсонщину были частью информационно-психологической операции, как и все публичные комментарии. При этом Вооруженные Силы Украины действительно успешно работают на Юге.

Однако там отметили успешные действия украинских военных на Херсонском направлении.

Успешные действия ВСУ в Херсонской области: главное

ВСУ снова точно ударили по двум мостам через Днепр – Антоновскому и Каховскому. А 9 августа враг остался без зенитно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", а также танков, гаубиц и живой силы.

В оперативном командовании "Юг" отметили, что оккупанты уже не обстреливают Николаев из С-300, потому что их уничтожили наши защитники.

Интересно – как ВСУ контролируют всю логистику в Херсонской области: смотрите видео