путин в отчаянии, контрнаступление на Херсон решит его судьбу, – Пионтковский
россия продолжает шантажировать Украину, потому что понимает, что проигрывает в войне. Поэтому путину сейчас важно любой ценой достичь прекращения огня.
Поскольку контранступление украинских защитников решит судьбу кремлевского диктатора. Об этом в эфире 24 канала сказал публицист и политолог Андрей Пионтковский.
Внимание российские военные начали вывозить свои семьи из оккупированного Херсона
По его словам, угрозы взорвать Запорожскую АЭС и завод байрактаров, если он откроется в Украине, ракетные обстрелы жилых кварталов – это тоже шантаж.
путину сейчас важно любой ценой достичь прекращения огня, потому что он понимает, что проигрывает войну. И контрнаступление на Херсон решит его личную судьбу,
– считает Пионтковский.
Дело в том, что освобождение Херсона от российских оккупантов вызовет шок как в обществе, так и в элитах, а особенно – в путинском бункере.
"путин сейчас в отчаянии, он бросил все силы, в том числе и информационные, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Это показывает, как он чувствует себя загнанным в угол", – добавил Пионтковский.
В ОП прокомментировали заявления о контрнаступлении на Херсон
- В Офисе Президента говорят, что заявления о контрнаступлении на Херсонщину были частью информационно-психологической операции, как и все публичные комментарии. При этом Вооруженные Силы Украины действительно успешно работают на Юге.
- Однако там отметили успешные действия украинских военных на Херсонском направлении.
Успешные действия ВСУ в Херсонской области: главное
ВСУ снова точно ударили по двум мостам через Днепр – Антоновскому и Каховскому. А 9 августа враг остался без зенитно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", а также танков, гаубиц и живой силы.
В оперативном командовании "Юг" отметили, что оккупанты уже не обстреливают Николаев из С-300, потому что их уничтожили наши защитники.
Интересно – как ВСУ контролируют всю логистику в Херсонской области: смотрите видео