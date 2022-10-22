Россия начала выводить войска из Херсона: ISW проанализировал планы оккупантов

Российские войска стали отступать с западной части Херсонской области. Но, очевидно, они могут повторить такую же ошибку, как в Харьковской области и при этом совершить один из самых масштабных терактов этой войны.

Для вывода войск из западного Херсона нужно, чтобы оставшийся российский отряд удерживал оборону от украинской атаки, прикрывая другие российские силы по мере их отступления. Такой отряд должен быть хорошо обучен, профессионален и готов умереть за своих собратьев, чтобы эффективно выполнить эту обязанность. Но вряд ли Россия пойдет на такой шаг.

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Как происходит отступление Россиян

Эксперты из Института изучения войны сообщили, что все свидетельствует о том, что отступление российских войск с Херсонщины началось. Пока оккупанты активно перебрасывают боеприпасы, военную технику и некоторые неустановленные подразделения с западного берега Днепра на восточный с помощью паромов. Для удержания фронта российские силы направили 2 тысячи мобилизованных мужчин и продолжают обстреливать украинские позиции, вероятно, пытаясь прикрыть уход своих сил.

Кроме того, российская оккупационная администрация готовит эвакуацию привезенных из России специалистов, украинских коллаборантов и банковской системы Херсона. Известно, что гауляйтерская "администрация" в Бериславе и "гуманитарные объекты" в Херсоне прекратили свою деятельность.

Как уже отмечалось выше, для эффективного вывода войск нужно, чтобы отступление остался прикрывать один из самых профессиональных отрядов, который будет обороняться максимально эффективно и при этом ценой своей жизни. Однако в Генштабе ВСУ сообщили, что российское военное руководство, наоборот, может вывести наиболее боеспособные части и оставить для прикрытия ухода мобилизованных солдат.

Российские пропагандисты сразу начали это отрицать, однако, если оценка Украины верна, то в Кремле создают условия для того, чтобы отступление российских сил снова превратилось в бегство.

Маловероятно, что плохо обученные, недавно мобилизованные российские резервисты устоят и будут сопротивляться украинской контратаке, если украинские силы решат атаковать их и преследовать отступающие силы.

– отметили эксперты.

Поэтому, когда ВСУ прорвет оборону "мобиков", российские силы могут потерпеть на Херсонщине такой же крах, как на Харьковщине.

Почему оккупантам выгодно взорвать Каховскую ГЭС

Российские официальные лица продолжают готовить информационное пространство к своему краху в Херсонской области, не сообщая о планах Путина по отступлению. Российские пропагандисты и военные эксперты уже пишут, что страну ожидают сложные решения и ноябрь будет очень тяжелым.

Чтобы прикрыть свой уход, российские войска, скорее всего, попытаются взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом ВСУ. Это создаст для кремлевской пропаганды веское объяснение, почему их войскам пришлось отойти.

Однако есть еще более весомая причина – масштабы наводнения в результате подрыва плотины помешает украинским войскам преследовать россиян вглубь Херсонской области.

Подрыв Каховской ГЭС может затопить 80 украинских городов, нанести значительный ущерб энергоснабжению Украины и привести к внутреннему перемещению сотен тысяч человек. Здесь есть еще одна выгода для российских захватчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 октября предупредил, что прорыв дамбы может перекрыть подачу воды на большую часть юга Украины и создать серьезную опасность для Запорожской атомной электростанции, использующей воду из Каховского водохранилища для охлаждения своих объектов.

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