Не только оружие: командующий ДШВ рассказал, что помогло ВСУ достичь успеха на Юге

Соблюдение тишины в информационном пространстве стало одним из ключевых факторов успеха Сил обороны при освобождении населенных пунктов на юге Украины. Соответствующие действия позволяют украинским подразделениям продвигаться без риска для операций.

Однако, ситуацию стабилизировать удалось не во всей Запорожской области. Об этом в интервью Подробностям заявил командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-майор Олег Апостол.

Что помогало ВСУ продвигаться?

По словам Апостола, ключевым для успеха стало "полное соблюдение тишины" на всех этапах операций. Он отметил, что не нужно освещать определенные моменты и успехи, ведь раннее раскрытие информации может дать врагу возможность реагировать.

Пока враг не получает правдивой информации, мы можем продвигаться. А если информация станет известной раньше времени, успех можно потерять или операция остановится на определенном рубеже,

– добавил он.

В то же время генерал-майор не подтвердил стабилизацию ситуации во всей Запорожской области. Олег Апостол объяснил, что отвечает только за свой участок фронта. По его словам, российские войска пытаются продвигаться в направлении Орехова и Запорожья, поэтому ситуация там постоянно меняется, ведь враг может перебрасывать новые резервы.

Что известно о контрнаступлении ВСУ?