Будут в мышеловке: военный эксперт спрогнозировал последствия "жеста доброй воли" в Мелитополе

ВСУ стремятся уничтожить логистическое сообщение окупантов на Юге. Это поможет в обозримом будущем успешно деоккупировать украинские города.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, русская армия не сможет воевать против украинцев без боеприпасов.

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Отрезать россиянам пути снабжения

Павел Нарожный отметил, что вся российская группировка, которая находится в Херсонской области от перешейка и до реки, поставляется двумя путями: через Крым, Мелитополь, а он в свою очередь через Мариуполь.

"Когда мы дойдем до Мелитополя, то берем и открываем карту. Вокруг Мелитополя рисуем круг с радиусом 84 километра", – отметил он.

По его мнению, это означает, что туда зайдут наши HIMARS и будут держать под огневым контролем временно оккупированные Бердянск и Геническ.

Если мы держим Геническ под огневым контролем, то мы отрезаем полностью от снабжения всю группировку, которая находится в Херсонской области, и это автоматически означает "жест доброй воли" и уход,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, оказавшись в такой ситуации, россиянам будут не по себе.

"Они там будут в мышеловке", – добавил Нарожный.

Он обратил внимание, что ВСУ позаботятся о постоянном обстреле окупантов из артиллерии. Так что враг долго не продержится даже без подхода ВСУ к Бердянску.

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Контрнаступление ВСУ на Юге

Павел Нарожный сообщил, что россияне не смогут держать под контролем Бердянск без линий снабжения.

По его словам, сейчас оккупанты получают подкрепление через море.

Следующая цель – Геническ, где есть автомобильная дорога и мост, который будет разрушен, чтобы отрезать город от подвоза боекомплектов врагу.

А после этого уже будет наступательная операция на Бердянск и Мариуполь,

– заметил он.

Военный эксперт убежден, что такая операция ВСУ – это вопрос только времени. К тому же, украинские военные ожидают не столько западного оружия, а сколько благоприятной погоды, чтобы начать это контрнаступление.

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