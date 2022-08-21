Как под Киевом и Черниговом, но цена будет другой, – активист о контрнаступлении ВСУ
Бойцы ВСУ продолжают героически бороться с российскими оккупантами на Юге и наносить им урон. Однако говорить об активной фазе контрнаступления украинской армии еще рано.
Такое мнение 24 каналу высказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, пока речь не идет о контрнаступлении ВСУ в классическом виде танковых колонн.
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В каком виде возможно контрнаступление ВСУ
По мнению активиста, возможны массированные налеты авиации, если удастся полностью уничтожить ПВО оккупантов. Однако все, что ожидается, – интенсификация ракетно-артиллерийского влияния Вооруженных Сил на оккупантов, в частности в части переправ, складов и штабов.
Молчанов рассказал, что Украине еще не хватает дронов-камикадзе и беспилотников ударного действия. Когда их будет достаточно, наши бойцы смогут зачищать территории, которые покинут оккупанты.
Остаются только те, кого бросили и забыли, как это было, например, в Киевской области,
– объяснил активист.
Сейчас необходимо вынудить оккупантов к позорному "жесту доброй воли". То есть, чтобы захватчики приняли решение бежать без приказа руководства армии, а по собственному желанию большинства солдат и офицеров, управляющих подразделениями.
Для того чтобы осуществить такой план, необходимо отрезать российскую армию от поставок пищи, горючего и оружия. А также усилить уровень огневого воздействия Вооруженных Сил на российскую группировку на правом берегу, в частности, на локациях мостов и переправ.
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Украинское контрнаступление в классическом виде невозможно
Наступление продолжается в таком виде и другого формата пока не стоит ожидать от украинской армии.
Такой формат наступления обеспечил победу под Киевом и Черниговом и нет пока никаких контраргументов, что он не сработает и здесь, но цена будет другой,
– заметил Молчанов.
По его мнению, деоккупация Херсона возможна именно из-за доведения до абсолютного страха низовых звеньев офицеров, а не из-за приказа высшего руководства россии, как это произошло на Севере.
Это усугубит дезертирство в рядах армии оккупантов. Тогда можно будет говорить о наступательных действиях, заключающихся в зачистке без риска массовых потерь для Украины.
Молчанов рассказал о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео
Что известно о контрнаступлении украинской армии: коротко
- Украинские защитники снова ударили по Каховскому мосту 18 августа. Авиация нанесла 4 удара по скоплениям вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском и Бериславском районах. Кроме того, бойцы ракетно-артиллерийских подразделений выполнили более 200 огневых задач.
- Также вечером 18 августа сеть шокировала новость о том, что в Керчи рядом с крымским мостом были слышны взрывы. Это подтвердили даже российские власти. По предварительной информации, работала ПВО. Жители Керчи в ступоре оттого, что ВСУ могут до них "дотянуться".
- Несладко оккупантам и в Новой Каховке. Там вооруженные силы Украины ликвидировали личный состав и технику на базе врага.