Как под Киевом и Черниговом, но цена будет другой, – активист о контрнаступлении ВСУ

Бойцы ВСУ продолжают героически бороться с российскими оккупантами на Юге и наносить им урон. Однако говорить об активной фазе контрнаступления украинской армии еще рано.

Такое мнение 24 каналу высказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, пока речь не идет о контрнаступлении ВСУ в классическом виде танковых колонн.

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В каком виде возможно контрнаступление ВСУ

По мнению активиста, возможны массированные налеты авиации, если удастся полностью уничтожить ПВО оккупантов. Однако все, что ожидается, – интенсификация ракетно-артиллерийского влияния Вооруженных Сил на оккупантов, в частности в части переправ, складов и штабов.

Молчанов рассказал, что Украине еще не хватает дронов-камикадзе и беспилотников ударного действия. Когда их будет достаточно, наши бойцы смогут зачищать территории, которые покинут оккупанты.

Остаются только те, кого бросили и забыли, как это было, например, в Киевской области,

– объяснил активист.

Сейчас необходимо вынудить оккупантов к позорному "жесту доброй воли". То есть, чтобы захватчики приняли решение бежать без приказа руководства армии, а по собственному желанию большинства солдат и офицеров, управляющих подразделениями.

Для того чтобы осуществить такой план, необходимо отрезать российскую армию от поставок пищи, горючего и оружия. А также усилить уровень огневого воздействия Вооруженных Сил на российскую группировку на правом берегу, в частности, на локациях мостов и переправ.

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Украинское контрнаступление в классическом виде невозможно

Наступление продолжается в таком виде и другого формата пока не стоит ожидать от украинской армии.

Такой формат наступления обеспечил победу под Киевом и Черниговом и нет пока никаких контраргументов, что он не сработает и здесь, но цена будет другой,

– заметил Молчанов.

По его мнению, деоккупация Херсона возможна именно из-за доведения до абсолютного страха низовых звеньев офицеров, а не из-за приказа высшего руководства россии, как это произошло на Севере.

Это усугубит дезертирство в рядах армии оккупантов. Тогда можно будет говорить о наступательных действиях, заключающихся в зачистке без риска массовых потерь для Украины.

Молчанов рассказал о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео

Что известно о контрнаступлении украинской армии: коротко