Не только Бахмутский: на каких направлениях успешно наступают ВСУ
Источник:Military Media Center
Наши воины уверенно продвигаются вглубь фронта, освобождая из-под оккупации населенные пункты. В последние недели Силы обороны добились немалых успехов на Бахмутском направлении.
Кроме того, украинские военные продвинулись и на Торецком направлении. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
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На сколько метров продвинулись ВСУ
На данный момент наступление проводится на Бахмутском направлении, наши войска продолжают штурмовые действия. Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвижение наших войск за минувшие сутки здесь составило 250 метров, а на Торецком направлении – украинские войска продвинулись на 200 метров, – рассказал Ковалев.
Спикер добавил, что на направлениях, где наши войска находятся в обороне, ни одной позиции не было потеряно. А российские оккупанты тем временем совершают активные артиллерийские обстрелы со всего спектра вооружения и наносят авиационные удары.
Военные имеют успехи на Запорожье
Ковалев подчеркнул, что у ВСУ также есть успех в наступательной операции на Бердянском направлении.
Так, в ходе ведения наступательной операции войска ударной группировки Сил обороны Украины за прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись от 500 метров до 1 километра.
Площадь территории, взятой под контроль ВСУ, составила до трех квадратных километров.
Актуальные потери России
За минувшие сутки россияне потеряли 470 единиц личного состава. Всего с начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" сократилась на 216 650 солдат.
Кроме того, враг массово теряет свою технику. По состоянию на 13 июня ВСУ ликвидировали:
- танков – 3935 (+4),
- боевых бронированных машин – 7642 (+6),
- артиллерийских систем – 3766 (+20),
- РСЗО – 601 (+0),
- средств ПВО – 363 (+1),
- самолетов – 314 (+0),
- вертолетов – 300 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3309 (+2),
- крылатых ракет – 1183 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6473 (+2),
- специальной техники – 511 (+1).