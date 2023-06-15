Контрнаступление Украины началось, но главное – еще впереди, – Reuters

В течение последней недели ожесточенные бои ведутся на ряде направлений. О контрнаступлении ВСУ не говорит только ленивый. В то же время эксперты подчеркивают, что самое важное ожидает впереди.

Собственно обозреватели делают акцент на том, что наши военные еще не дошли до главной оборонительной линии России. Именно там сконцентрирована основная часть сил врага, которые ожидают продвижения ВСУ.

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Украина начала основную фазу операции

Это подчеркивают в издании. Обозреватели заметили, что наши военные нанесли удар на двух участках юго-восточного фронта. Таким образом, ВСУ начали основную фазу "долгожданной операции". Результатами этого стали семь отвоеванных сел на момент выхода материала Reuters.

Роб Ли, старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований, высказал предположение относительно потерь со стороны обеих сторон. По его словам, "многое сводится к истощению".

Риск для них (украинцев – 24 Канал) заключается в том, что прежде чем они доберутся до этой (российской – 24 Канал) линии обороны, они потерпят слишком большие потери, и будет слишком трудно ее прорвать,

– отметил он.

В издании подчеркнули, что Россия подготовила тысячи оборонительных позиций: от края страны-агрессора и вплоть до оккупированного Крыма. В частности, речь идет о минных полях, противотанковых рвах, рядах тех же "Зубов дракона" и траншеях.

Обозреватели обратили внимание на позицию обороны. В основном они сконцентрированы на Юге. Там Россия стремится сделать все возможное, чтобы наши военные не перерезали сообщение с Крымом.

У ВСУ есть выбор, как действовать

"У Украины есть выбор. Она не может достичь стратегической неожиданности, но она изо всех сил будет пытаться достичь оперативной и тактической неожиданности", – сказал Бен Барри, старший научный сотрудник по вопросам наземной войны Международного института стратегических исследований.

По его словам, наши военные могут воспользоваться методами, сработавшими осенью прошлого года. Речь идет о распространении дезинформации, обмане врага и удачном камуфлировании.

Между тем, Ли отметил, что у Москвы на Юге может быть простая стратегия. Враг может стремиться максимизировать потери ВСУ к тому моменту, когда они дойдут до основной линии обороны. Она расположена в 10 – 15 километрах от линии столкновения.