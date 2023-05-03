Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, Марк Милли говорил о политических целях. А она у Украины только одна – выход на государственную границу.

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Реалистично ли освободить все территории Украины одним махом

Как предположил Нарожный, чисто с военной точки зрения абсолютно реалистично до конца 2023 года освободить Запорожскую и Херсонскую области. Конечно, если контрнаступление ВСУ будет на этом направлении.

Сначала нужно захватить Мелитополь, а уже потом – Бердянск. Дальше все идет по цепочке.

Когда получится освободить эти города, остаток оккупированной территории Херсонской области моментально упадет, ведь окажется без линий поставки. Все туда идет через Мелитополь. Там мало больших городов, степи и в общем небольшое количество мест, где можно закрепиться,

– отметил Нарожный.

Нарожный предположил, когда Украина может освободить все свои территории: смотрите видео

После того как ВСУ освободят Запорожскую и Херсонскую области, Крым окажется в сложном положении. После "хлопков" на тамошнем мосту оккупанты вынуждены осуществлять поставки через Мариуполь и Мелитополь по железной дороге.

Поэтому, когда ВСУ разрушат сухопутный коридор оккупантов, то Крым превратится в "остров". И это будет вопрос времени, когда россияне оттуда убегут. А вот с Луганской и Донецкой областями может быть немного сложнее.

Там огромное количество дорог и железнодорожных веток, идущих с российской территории. Россия может запросто использовать артиллерию и авиацию со своей стороны. Вопрос освобождения Донбасса реалистичный. Но это может быть и 2024, и 2025 годы,

– считает Нарожный.

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