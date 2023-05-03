Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, Марк Міллі говорив про політичні цілі. А вона в України лише одна – вихід на державний кордон.

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Чи реалістично звільнити усі території України одним махом

Як припустив Нарожний, суто з військової точки зору абсолютно реалістично до кінця 2023 року звільнити Запорізьку та Херсонську області. Звісно, якщо контрнаступ ЗСУ відбудеться на цьому напрямку.

Спершу потрібно захопити Мелітополь, а вже потім – Бердянськ. Далі все йде за ланцюжком.

Коли вийде звільнити ці міста, то залишок окупованої території Херсонської області моментально впаде, адже опиниться без ліній постачання. Все туди йде через Мелітополь. Там мало великих міст, степи і загалом невелика кількість місць, де можна закріпитися,

– зазначив Нарожний.

Нарожний припустив, коли Україна може звільнити усі свої території: дивіться відео

Після того, як ЗСУ звільнять Запорізьку та Херсонську області, Крим опиниться у складному становищі. Після "бавовни" на тамтешньому мосту окупанти змушені робити постачання через Маріуполь та Мелітополь по залізниці.

Тому, коли ЗСУ зруйнують "сухопутний коридор" окупантів, то Крим перетвориться на "острів". І це буде питання часу, коли росіяни звідти втечуть. А-от з Луганською та Донецькою областями може бути дещо складніше.

Там величезна кількість доріг та залізничних гілок, які йдуть з російської території. Також Росія може запросто використовувати артилерію та авіацію зі свого боку. Питання звільнення Донбасу реалістичне. Але це може бути і 2024, і 2025 роки,

– вважає Нарожний.

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