ВСУ продвигаются возле рек Северский Донец и Оскол, бои идут и на Юге, – британская разведка

Наши ВСУ продолжают без устали работать, поэтому контрнаступление продолжается. Ведь мы сделаем все, чтобы освободить нашу землю.

В разведке Великобритании рассказали, что, по их информации, в течение последних нескольких дней Украина активизировала наступательные действия на северо-востоке страны. Наши ВСУ продвигаются.

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Бои продолжаются и в Херсонской области

В частности, отмечают, что подразделения медленно продвигаются по меньшей мере по двум направлениям к востоку от линии рек Оскол и Северский Донец. Именно там сосредоточились силы после предварительного продвижения.

Россия устанавливает более существенную оборону, чем раньше, вероятно, потому, что украинское продвижение теперь угрожает частям Луганской области, когда завершается голосование на "референдуме" по присоединению к россии,

– говорят в разведке.

При этом там отметили, что тяжелые бои также продолжаются и в Херсонской области. Российские силы на правом берегу Днепра остаются уязвимыми.

Также россия продолжает жесткие попытки продвинуться в районе Бахмута на Донбассе, несмотря на то, что сталкивается с сильным давлением на северном и южном флангах. Британские специалисты предполагают, что это связано с политическим давлением, потому что россия использует силы, которые иначе могли бы усилить другие фланги.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский рассказывал, что скоро с фронта будут хорошие новости. По его словам, мы продвигаемся и освобождаем нашу территорию. Также он не был многословен и не сказал деталей, потому что Украина придерживается информационной тишины, чтобы не навредить ВСУ.

В Офисе Президента сообщали, что по состоянию на 27 сентября нашим воинам удалось освободить 454 населенных пункта Харьковской области. В освобожденных городах и селах активно восстанавливают инфраструктуру.

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