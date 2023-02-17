Важны для прикрытия с воздуха: насколько усложнится контрнаступление ВСУ без авиации
Предоставление Украине боевых самолетов F-16 значительно упростит контрнаступление ВСУ. Без авиации наши танки и бронетехника становятся мишенью для российских окупантов, а скорость продвижения снизится.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, военные во время наступления нуждаются в прикрытии с воздуха.
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Без авиации враг сможет наносить больше ударов по технике
Свитан отметил, что в случае отсутствия авиации во время контрнаступления ВСУ танки и бронетехника будут мишенью вражеской авиации. Таким образом, может уменьшиться скорость продвижения или увеличиться количество поражений по технике украинских бойцов.
Поэтому, по мнению полковника ВСУ, наши военные нуждаются в прикрытии с воздуха. Другой вариант – двигаться маленькими шагами и выталкивать врага, подтягивая систему ПВО, чтобы прикрываться от российских истребителей.
"Их там у россиян достаточно много осталось. Есть примерно полторы тысячи самолетов, готовых к бою. Как минимум 150 – 200 летчиков, которые готовы к выполнению задач. Пусть "желторотиков", но они могут выполнять определенные наступательные задания с воздуха", – сказал военный эксперт.
Роман Свитан подчеркнул, что украинские военные нуждаются в прикрытии с воздуха для осуществления контрнаступления. Иначе потери техники могут быть велики, а передвижение медленным.
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Как Украина противодействует российской авиации
- Украина пока не получила западных истребителей от наших партнеров. На сегодняшний день у врага больше авиации, но наши защитники продолжают героически противостоять. Кроме того, оккупанты имеют более современную авиационную технику, чем советские образцы, которые есть у наших ребят.
- Так, за почти год полномасштабного вторжения российские оккупанты так и не смогли установить господство в воздухе, несмотря на преимущество в самолетах. После того, как в феврале прошлого года блицкриг захватчиков провалился, они используют авиацию только на столкновении.
- В то же время Вооруженные Силы продолжают уничтожать авиацию россиян. Накануне украинские защитники сбили российские Су-24 и Су-25. Причем бомбардировщик Су-24 пограничники подвели из переносного зенитно-ракетного комплекса.
- Для борьбы с вражеской авиацией ВСУ используют: пушечные зенитно-ракетные комплексы, переносные зенитно-ракетные комплексы, русские ЗРК, IRIS-T, NASAMS.