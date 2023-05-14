"Продадут", как почетную ничью, – Пионтковский сказал, какой термин придумали пропагандисты

Российские пропагандисты уже получили новые методички. Они понимают, что успех украинской армии во время предстоящего контрнаступления – неизбежен.

Об этом 24 Каналу заявил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он отметил, что россияне уже придумали новый термин.

Смотрите также Китай начинает кастинг на наследника Путина: кто является фаворитом Пекина

"Частичное успех". Вот Соловьев успокаивает своих слушателей: "Да, конечно, у них будет какой-то успех, но он будет "частичный". Им не удастся, например, освободить Крым", – сказал российский публицист.

Мечты кремлевского диктатора

В России уже готовятся "продать" народу свои поражения на фронте.

Допустим, Украина продвинется на 50 – 100 километров, передвинет линию соприкосновения в сторону, в свою пользу, но не достигнет решающей победы – они это "продадут" своему народу "как почетную ничью" или даже "историческую победу",

– предположил публицист.

Как россияне могут "продавать" свои поражения: смотрите видео

Оккупанты, убежден он, будут говорить, что они якобы "воевали со всем НАТО", "спасли свою родину" и "уцепились когтями" в часть украинской территории.

"Вот об этом он (Путин – 24 Канал) ныне мечтает. Он ныне мечтает не о поколении мира, не о реванше над Западом за поражение СССР в холодной войне, а за сохранение своей власти и жизни. Ведь потеряв власть, он очень быстро потеряет и жизнь", – убежден Андрей Пионтковский.

Долго ли осталось Путину