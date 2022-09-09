Россияне должны запастись резиновыми утками, чтобы переплыть Днепр, – Карась о контрнаступлении ВСУ

Украинские защитники в Харьковской области в направлении Купянска совершили прорыв примерно на 55 километров. Оккупанты же не понимают, как готовящаяся к обороне армия может так наступать.

С точки зрения соотношения силы войск – это новое явление. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась.

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ВСУ очень активно наступают

По его словам, россияне истерически говорят якобы "не находили у украинцев методичек по наступлению, они готовились к обороне". В то время как сами планировали наступать, однако сейчас российские военные думают, как готовиться к обороне.

Россиянам уже нужно запасаться какими-то резиновыми утками, чтобы форсировать не только Днепр, но и Азовское море,

– отметил Карась.

Он подчеркнул, что за эту осень будут еще интересные новости о наступлении наших войск. Так, наступление в Харьковской области развивается быстрее, чем в Херсонской. Вероятно, это обусловлено особенностями ландшафта.

С такими темпами, как в Харьковской области я вижу, что уже "запахло" Черным морем,

– рассказал военнослужащий.

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Какое состояние российской армии

В армии оккупантов уже чувствуется усталость от войны в Украине. Так, россиян обманывают по поводу денежных выплат за участие в войне, а также они понимают, что победы не будет, поскольку украинские бойцы уже наступают.

Мне кажется, сейчас они научились гораздо быстрее бегать. Ведь, несмотря на российское упрямство, сейчас для "жестов доброй воли" есть основа,

– заметил Карась.

Мобилизированные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей показали свою неэффективность. Так, они продемонстрировали свои способности в "спринтерском забеге, когда становится очень горячо".

"Раньше они еще как-то держали этот удар, сейчас, как только совпадает слишком много неблагоприятных для них факторов, они делают то, что и под Балаклеей – очень быстро тикают", – рассказал военнослужащий.

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