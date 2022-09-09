З точки зору співвідношення сили військ – це нове явище. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Карась.

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ЗСУ дуже активно наступають

За його словами, росіяни істерично говорять нібито "не знаходили в українців методичок щодо наступу, вони готувалися до оборони". Тоді як самі планували наступати, проте зараз російські військові думають, як їм готуватися до оборони.

Росіянам вже треба запасатись якимись гумовими качечками, щоб форсувати не тільки Дніпро, а вже й Азовське море,

– зазначив Карась.

Він наголосив, що за цю осінь будуть ще цікаві новини щодо наступу наших військ. Так, наступ на Харківщині розвивається швидше, ніж на Херсонщині. Ймовірно, це зумовлено особливостями ландшафту.

З такими темпами, як на Харківщині я бачу, що вже "запахло" Чорним морем,

– розповів військовослужбовець.

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Який стан російського війська

У війську окупантів вже відчувається втома від війни в Україні. Так, росіян обманюють щодо грошових виплат за участь у війні, а також вони розуміють, що перемоги не буде, оскільки українські бійці вже наступають.

Мені здається зараз вони навчилися значно швидше бігати. Бо, попри російську впертість, зараз для "жестів доброї волі" є підґрунтя,

– зауважив Карась.

Мобілізовані ж з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей показали свою неефективність. Так, вони продемонстрували свої здібності у "спринтерському забігу, коли стає дуже гаряче".

"Раніше вони ще якось тримали цей удар, зараз, як тільки збігається надто багато несприятливих для них факторів, вони роблять те, що й під Балаклією – дуже швидко драпають", – розповів військовослужбовець.

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