На Юге россияне понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику через Днепр

В Херсонской области ВСУ нанесли оккупантам безумные потери – сейчас Россия пытается эвакуировать через Днепр остатки сил. Плохо россиянам и в Луганской области – больницы перегружены и раненых кладут в школах.

ВСУ уверенно продвигаются на Херсонщине и Луганщине. И там, и там россияне не могут оправиться от потерь.

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На Херсонском направлении массовая эвакуация

В результате успешных действий Сил обороны на Херсонском направлении, подразделения противника понесли потери. Теперь оккупанты пытаются эвакуировать раненых и технику к ближайшим переправам через реку Днепр.

В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, враг переместил около 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц поврежденной военной техники.

В Луганской области оккупантов кладут в школах

На временно оккупированной территории Луганской области у российских захватчиков очень много раненых. В результате местные лечебные учреждения перегружены. Поэтому противник обустроил и использует школу как военный госпиталь.

По предварительной информации, там находятся до 200 раненых военнослужащих.

Кстати, новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что после серии "хлопка" Россия забрала личный состав и технику с военной базы в городе Валуйки Белгородской области. Эксперты утверждают, что часть сил оттуда оккупанты переместили во временно оккупированное Сватово в Луганской области, а другую часть – вглубь самой России.

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