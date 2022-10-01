Осквернили "Святые горы": российские оккупанты превратили парк в настоящий свинарник

Украинские защитники продолжают обследование освобожденной территории. Возле Лимана они обнаружили, что часть национального природного парка "Святые горы" осквернена бытом оккупантов.

Российские захватчики осквернили "Святые горы". Кроме огромных куч мусора повсюду остаются боеприпасы и минно-взрывные заграждения.

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Что россияне сделали с национальным парком

Оккупанты превратили Национальный парк в настоящий свинарник. Госпогранслужба опубликовала видео, которое передает всю атмосферу "русская мера". Там просто горы мусора и куча мародеренных вещей. Традиционно есть даже стиральная машина.

В что россияне превратили нацпарк "Святые горы": смотрите видео

Среди русского хлама были найдены и некоторые необычные вещи. В частности, такие важные элементы экипировки, как зонтики, выпрямитель для волос и другой хлам. Мародерили и свозили в Национальный парк. Все шло по плану, но потом что-то пошло не так,

– сказали в Госпогранслужбе.

Однако одно удовольствие таки есть – убегая, российские захватчики оставляли свои боеприпасы.

В отделении Новой Почты россияне украли унитаз

Новая почта вернулась в деоккупированные города Харьковской области. В одном из отделений россияне устроили бардак и, к удивлению работников почты, украли унитаз из туалета. Его просто вырвали и увезли с собой.