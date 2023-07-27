Россия применила новое оружие для противодействия контрнаступлению ВСУ, – разведка Британии

Вооруженные Силы Украины продолжают проводить наступательные операции в Запорожской области. Одной из сильнейших российских систем вооружения в этом секторе является ударный вертолет Ка-52, который был сильно модифицированный.

Об этом заявили британские разведчики. По их данным, Россия, вероятно, потеряла около 40 Ка-52 после вторжения, но этот тип также нанес Украине большой ущерб.

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Россия применила новое оружие для противодействия контрнаступлению

За последние месяцы Россия, скорее всего, увеличила силы на Юге, по крайней мере, небольшим количеством совершенно новых вариантов Ка-52М. Это сильно модифицированный самолет исходя из российского опыта в Сирии.

Доказательства, подтверждающие использование варианта М в Украине, включают кадры, обнародованные в соцсетях, где экипаж позирует рядом с новым вертолетом.

Еще одно важное улучшение парка Ка-52 – интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, дальность действия которой составляет около 15 километров. Экипажи Ка-52 быстро воспользовались возможностью использовать оружие за пределами досягаемости украинской ПВО,

– отметили в британской разведке.

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