Россия применила новое оружие для противодействия контрнаступлению ВСУ, – разведка Британии
Источник:Министерство обороны Великобритании
Вооруженные Силы Украины продолжают проводить наступательные операции в Запорожской области. Одной из сильнейших российских систем вооружения в этом секторе является ударный вертолет Ка-52, который был сильно модифицированный.
Об этом заявили британские разведчики. По их данным, Россия, вероятно, потеряла около 40 Ка-52 после вторжения, но этот тип также нанес Украине большой ущерб.
Важно "Аналогов нет": на Донбассе в очередной раз уничтожили вражеский Ка-52
Россия применила новое оружие для противодействия контрнаступлению
За последние месяцы Россия, скорее всего, увеличила силы на Юге, по крайней мере, небольшим количеством совершенно новых вариантов Ка-52М. Это сильно модифицированный самолет исходя из российского опыта в Сирии.
Доказательства, подтверждающие использование варианта М в Украине, включают кадры, обнародованные в соцсетях, где экипаж позирует рядом с новым вертолетом.
Еще одно важное улучшение парка Ка-52 – интеграция новой противотанковой ракеты LMUR, дальность действия которой составляет около 15 километров. Экипажи Ка-52 быстро воспользовались возможностью использовать оружие за пределами досягаемости украинской ПВО,
– отметили в британской разведке.
Оккупанты несут колоссальные потери на фронте
- Украинские военные продолжают ежедневно наносить мощные потери так называемой "второй армии мира". Так, только с утра 25 июля наши защитники уничтожили вражеский Ка-52. Российский Ка-52 был уничтожен на Донбассе.
- По состоянию на 27 июля только за минувшие сутки статистику потерь врага пополнили еще 590 российских захватчиков. В общей сложности уже ликвидировано 244 270 оккупантов.
- Кстати, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по зенитно-ракетным комплексам.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 пункта управления, 1 склад боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели российских оккупантов.