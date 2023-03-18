Роют окопы и идут на отчаянные штурмы: оккупанты – в ожидании контрнаступления ВСУ
Украина готовится к контрнаступлению, в связи с чем получает западное вооружение и технику. Российские захватчики это понимают и пытаются предпринимать какие-то действия, в частности, роют окопы и отчаянно штурмуют.
Об этом 24 Каналу сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. Он отметил, что предыдущие наши контрнаступательные действия стали полной неожиданностью для оккупантов.
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Как враг готовится к контрнаступлению ВСУ
Майор запаса ВСУ отметил, что противник понимает, что должно быть наше контрнаступление и просчитывает варианты. В частности, оккупанты строят в Крыму фортификационные сооружения, роют окопы.
На левом берегу реки Днепр к югу от Херсона они пытаются укрепиться, так же дальше на Восток делают фортификационные сооружения,
– заметил Гетьман.
То есть, по его словам, россияне понимают, что мы, скорее всего, будем атаковать на Юге, чтобы выйти к азовскому побережью и перерезать поставки из материковой России по суше захватнических войск и оружия в Крым.
Майор запаса ВСУ отметил, что многие аналитики, в том числе зарубежные, считают, что такой вариант был бы наиболее уместным. Но где будет контрнаступление ВСУ – решает наш Генштаб. К тому же, предыдущие наши контрнаступательные действия стали полной неожиданностью для оккупантов.
Как оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ: смотрите видео
Зачем оккупанты штурмуют Угледар
Гетьман отметил, что захватчики в ожидании наступления ВСУ пытаются обезвредить как можно больше наших сил и занять господствующие позиции, чтобы отражать атаки.
По его мнению, это одна из причин того, почему оккупанты продолжают штурмовать Угледар. Другая причина – попытка атаковать оттуда на Север и пытаться окружить Марьинку или Авдеевку хотя бы какое-то количество наших войск.
Кроме того, чтобы занять господствующие высоты. А Угледар – это господствующая высота,
– сказал майор запаса ВСУ.
Таким образом, добавил военный эксперт, оккупанты пытаются препятствовать нашим наступательным действиям, которые они тоже ожидают на Юге.
Какая сейчас ситуация на фронте: главное
- Несмотря на безумные потери личного состава и техники, оккупанты до сих пор не оставляют попыток наступать на Востоке Украины. Однако украинские воины продолжают отражать атаки врага, уничтожать захватчиков и готовиться к весеннему контрнаступлению.
- От 24 февраля 2022 года Силы обороны ликвидировали более 164 тысяч захватчиков. Только за сутки, 17 марта, украинские военные уничтожили еще 880 оккупантов. Кроме того, разбили немало российской техники.
- Тем временем россияне в течение ночи атаковали территорию Украины. Враги выпускали по нашей земле дроны-камикадзе Shahed и били ракетами.