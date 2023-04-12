Украина уверена в весеннем контрнаступлении, несмотря на утечку информации, – глава Пентагона

На днях в сеть "слили документы" Пентагона. Глава ведомства Ллойд Остин заявил, что это никак не повлияет на весеннее контрнаступление Украины. Ведь наше государство в нем уверено.

По словам Ллойда Остина, у нашего государства сейчас есть множество возможностей, позволяющих добиться успеха в потенциальном контрнаступлении. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Госдепе США во вторник, 11 апреля.

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У Украины "прекрасный план"

Я только что говорил со своим коллегой в Украине, министром Алексеем Резниковым. И мы говорили о ряде вопросов, как мы обычно делаем,

– заметил он.

Ллойд Остин ответил на вопрос, касающийся "утечки документов" Пентагона. Будет ли это влиять на планы нашего государства осуществлять контрнаступление. По мнению главы ведомства, украинское руководство остается сосредоточенным на выполнении этой задачи.

По словам Остина, у украинской стороны есть "прекрасный план" для начала активных операций. В то же время, он подчеркнул, что его детали известны только президенту Владимиру Зеленскому и другим представителям руководства нашего государства. Глава Пентагона добавил, что в Украине чувствуют, что находятся "в достаточно хорошей позиции".

И мы сосредоточимся на том, чтобы продолжать оказывать помощь в обеспечении безопасности, чтобы они могли продолжать быть успешными, когда они решат проводить наступательные операции,

– подчеркнул Остин.

Контрнаступление может начаться летом

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он заметил, что наибольшее давление относительно начала контрнаступления происходит изнутри общества. Между тем международные партнеры не подгоняют наше войско.

Глава правительства подчеркнул, что наше государство неоднократно доказывало, что может совершать контрнаступление. В то же время он добавил, что мы нуждаемся в большем военном потенциале от партнеров. Речь идет о танках, боеприпасах, самолетах и бронетехнике.