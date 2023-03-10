Сценарий победы: Пионтковский сказал, когда и где ВСУ могут пойти в контрнаступление

Вооруженные Силы Украины активно готовятся к контрнаступлению. США помогают Киеву разрабатывать планы деоккупации территории Украины от российских захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он напомнил, что недавно газета The New York Times сообщила о том, что украинские военные провели штабные учения на базе США в Германии.

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По словам Пионтковского, в рамках штабных учений украинские офицеры разрабатывали наиболее подходящую стратегию будущего контрнаступления.

"Это важная совместная украинско-американская работа, опирающаяся на разведывательную информацию США. Не будем скрывать, что вопрос разведки – это на 80 – 90% вклад США", – отметил публицист.

Замысел генерала Залужного

Пионтковский считает, что наиболее вероятным сценарием украинского контрнаступления является тот, который главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил в интервью журналу The Economist в декабре 2022 года.

Тогда генерал Залужный сказал, что стоит в 84 километрах от Мелитополя, и готов пройти этот путь, взять этот город и уничтожить всю систему российской обороны на Юге,

– напомнил оппозиционер.

Тогда главнокомандующий ВСУ назвал перечень военной техники, необходимой Украине для контрнаступления. По словам Пионтковского, в вопросе бронетехники сейчас Киев получит даже больше, чем просил Залужный.

"Также Украина получила важное расширение диапазона действия HIMARS с 80 до 160 километров благодаря новым ракетам GLSDB", – отметил политик.

Он добавил, что остается открытым вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS и истребителей F-16. Однако, как отметил Пионтковский, это только дело времени.

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Сценарий победы Украины

По словам российского публициста, предстоящее контрнаступление начнется именно с движения ВСУ на Мелитополь.

Андрей Пионтковский Российский публицист, политик из США После освобождения Мелитополя украинские войска выйдут на побережье, и вся огромная Южная группировка российских войск окажется в большом мешке. Такое поражение приведет к серьезным политическим изменениям в бункере. Это, вероятно, заставит Москву согласиться с ультиматумом G7 и Украины, то есть с формулой мира Владимира Зеленского.

Пионтковский напомнил, что одно из главных требований украинской формулы мира состоит в полном выводе российских войск из Украины. Он предположил, что именно таков может быть сценарий победы Украины.

Факторы, от которых зависит контрнаступление ВСУ

Политик из США отметил, что, по самому распространенному мнению, ВСУ смогут перейти в контрнаступление во второй половине апреля – начале мая. Начало контрнаступательных действий зависит от 2 факторов.

Погода. По словам Пионтковского, почва должна хорошо просохнуть, чтобы могла двигаться тяжелая техника. Снабжение западного оружия. Публицист отметил, что США приняли важные решения по предоставлению Украине снарядов и бронетехники. Однако нужно время, чтобы доставить все это вооружение на поле боя.

Пионтковский отметил, что уже сейчас в Европу поставляется огромное количество бронетехники. Впрочем, в США говорят, что не все это вооружение предназначено для Украины.

"Это также для Польши – для усиления восточного фланга НАТО. Но если что-то стоит на польско-украинской границе, сегодня оно может быть не для Украины, а завтра уже будет на поле боя", – сказал оппозиционер.

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