Есть направления, где российский фронт посыпался, – военный эксперт прокомментировал контрнаступление ВСУ
Бойцы Вооруженных Сил Украины осуществляют контрнаступательные действия на трех направлениях. В то же время, на некоторых участках российский фронт уже посыпался.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он подчеркнул, что украинские воины развивают наступление везде, где происходит обрушение российского фронта и отход или паническое бегство оккупантов.
Обратите внимание В Харьковской области ВСУ взяли в плен российского подполковника
"Есть направления, на которых российский фронт посыпался"
Свитан отметил, что практически на всей линии фронта более 1 тысячи километров происходят контрнаступательные действия Вооруженных Сил Украины. Это произошло после того, как в Украину поступило натовское вооружение, увеличилось количество артиллерии, РСЗО, а также подошли объемы снарядов, которые мы запрашивали.
По всей линии фронта увеличилось количество артударов, авиационных и ударов РСЗО. Есть некоторые направления, на которых российский фронт посыпался,
– сказал военный эксперт.
К тому же, по его словам, в некоторых местах произошло обрушение фронта местного характера. То есть посыпалась первая линия фронта. А в определенных местах уже произошло даже обрушение фронта до второй или третьей линии, как в районе Харькова.
Полковник запаса ВСУ отметил, что в тех местах, где произошли подобные действия россиян, украинские военные начали продолжать контрнаступательные действия, занимать плацдармы и выполнять поставленные Генштабом задачи.
На каких направлениях ВСУ развивают наступление
Свитан отметил, что сейчас происходят контрнаступательные действия, ставшие успешными в районе Херсона. Речь идет о херсонской правобережной группировке. В районе Донбасса такие действия совершаются вблизи Бахмута и Кодемы, а также у Северского и Озерного. А в Харьковской области – это район Балаклеи.
Это северо-запад от Изюма, это так называемый Балаклейский плацдарм, о котором еще в 42 году жалели некоторые попавшие в окружение войска. И сам собой Харьковский фронт – от Харькова до Старого Салтова,
– заявил полковник запаса ВСУ.
Повсюду, резюмировал он, где происходит обрушение российского фронта и уход или паническое бегство оккупантов, – украинские войска развивают наступление.Кстати говоря! Успешное продвижение украинских защитников на Харьковском направлении привело к настоящей истерике у россиян. Как рассказали исследователи американского института изучения войны, наступательная операция украинских сил в районе Балаклеи открыла ВСУ новые возможности для контратак в этом регионе.
Ситуация на фронте: последние новости
- Вооруженные Силы Украины при наступлении освободили некоторые населенные пункты на Юге. Пока их не называют, однако заверили, что уже готовят официальное сообщение.
- Аналитики ISW заявили, что ВСУ совершили мощную атаку на врага у Балаклеи и Вербовки Харьковской области. Российские оккупанты могли отойти на левый берег реки Северский Донец.
- Вооруженные Силы Украины эффективно уничтожают российских оккупантов по всей линии фронта. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что хорошие новости есть не только с Харьковщины, но и по другим направлениям.
Достойно внимания – стратегическая инициатива уже у ВСУ: смотрите видео