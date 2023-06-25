Военный эксперт объяснил, почему не следует оттягивать наступление до получения авиации

ВСУ продолжают шаг за шагом продвигаться, выбивая врага с нашей земли. Некоторые аналитики считали, что следовало бы подождать современных истребителей F-16, прежде чем начинать масштабное наступление.

Однако каждый месяц, на который мы его задерживаем, означает, что россияне лучше подготовятся. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный.

К теме Когда в Украину прибудут самолеты F-16: Зеленский обозначил наиболее вероятные сроки

Ждать нельзя

Оккупанты смогут вырыть больше окопов, построить больше укреплений. Кроме того, противник изготовит новые самолеты, новые ракеты. А мы за это время будем ослабевать. Многие бойцы воюют с марта, а некоторые – с 2014 года. К сожалению, личного состава не хватает, чтобы отправлять наших защитников должным образом отдыхать.

Поэтому я не являюсь сторонником идеи ждать самолетов. Мы так можем легко дождаться декабря, тогда мы банально не сможем наступать. Все знают, какая в Украине осень: до ноября может быть солнечно и тепло, а могут в конце сентября начаться дожди,

– заметил Нарожный.

Они могут быть такими, что никто никуда двигаться не сможет. Это будет означать, что наступление остановится до марта или мая следующего года.

"А за это время мы ослабнем, враг накопит силы, и нам будет гораздо сложнее делать это наступление", – подытожил Нарожный.

Что происходит на фронте: последние новости