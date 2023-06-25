Проте кожен місяць, на який ми його затримуємо, означає, що росіяни краще підготуються. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.

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Чекати не можна

Окупанти зможуть вирити більше окопів, побудувати більше укріплень. Крім того, противник виготує нові літаки, нові ракети. А ми за цей час будемо виснажуватися. Чимало бійців воюють з березня, а деякі – з 2014 року. На жаль, особового складу не вистачає, щоб відправляти наших захисників належним чином выдпочивати.

Тому я не є прихильником ідеї чекати на літаки. Ми так можемо легко дочекатися грудня, а тоді ми банально не зможемо наступати. Усі знають, яка в Україні осінь: до листопада може бути сонячно й тепло, а можуть наприкінці вересня піти дощі,

– зауважив Нарожний.

Вони можуть бути такі, що ніхто нікуди рухатися не зможе. Це означатиме, що наступ зупиниться ад до березня чи травня наступного року.

"А за цей час ми виснажимося, ворог накопичить сили, і нам буде набагато складніше робити цей наступ", – підсумував Нарожний.

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