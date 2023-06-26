Об этом 24 Каналу рассказал капитан Армии обороны Израиля Григорий Тамар. Он осуждает мнение некоторых журналистов или общественных деятелей, далеких от армии и военного дела, выражающих разочарование и обеспокоенность якобы низкими темпами наступательных действий ВСУ.
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Армия России слаба в маневрах
Как отметил капитан Армии обороны Израиля, действия украинских командиров грамотные, взвешенные, осторожные, направленные на снижение уровня потерь при необходимости решать сложные оперативно-тактические задачи.
Высокая сложность этих задач обусловлена тремя аспектами:
- враг имеет преимущество в воздухе;
- у россиян больше средств огневого поражения, однако Украина доминирует с точки зрения точности;
- невероятно высокая плотность минирования местности, на которой ВСУ развивают наступательные действия.
Эти обстоятельства диктуют свои требования и поэтому использование бронетанковых подразделений пока ограничено. Однако, когда штурмовые действия украинских пехотных групп достигнут своих целей и будут брешь в российской обороне, тогда будут направлены большие подвижные соединения, прикрытые серьезными средствами ПВО для того, чтобы навязать российской армии маневровое сражение.
"Российская армия слаба в маневрах, поэтому ВСУ будут иметь существенные преимущества. Особенно учитывая то, что Украина имеет современную западную технику, которая намного лучше российской", – сказал Тамар.
В чем состоит сложность оперативно-тактических задач ВСУ: смотрите видео
Успехи ВСУ во время контрнаступления
- Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что на Мелитопольском направлении Силы обороны продвинулись на 1,5 километра вглубь противника.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила 26 июня, что Силы обороны вернули Ровнополь под контролем Украины. Населённый пункт был оккупирован российскими террористами в марте 2022 года.
- Пока официально подтвердили освобождение уже 9 населенных пунктов на границе Донецкой и Запорожской областей.