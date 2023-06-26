Об этом 24 Каналу рассказал капитан Армии обороны Израиля Григорий Тамар. Он осуждает мнение некоторых журналистов или общественных деятелей, далеких от армии и военного дела, выражающих разочарование и обеспокоенность якобы низкими темпами наступательных действий ВСУ.

Читайте также Ищут нужный "кирпичик" в обороне россиян: в чем сложность контрнаступления ВСУ

Армия России слаба в маневрах

Как отметил капитан Армии обороны Израиля, действия украинских командиров грамотные, взвешенные, осторожные, направленные на снижение уровня потерь при необходимости решать сложные оперативно-тактические задачи.

Высокая сложность этих задач обусловлена тремя аспектами:

враг имеет преимущество в воздухе;

у россиян больше средств огневого поражения, однако Украина доминирует с точки зрения точности;

невероятно высокая плотность минирования местности, на которой ВСУ развивают наступательные действия.

Эти обстоятельства диктуют свои требования и поэтому использование бронетанковых подразделений пока ограничено. Однако, когда штурмовые действия украинских пехотных групп достигнут своих целей и будут брешь в российской обороне, тогда будут направлены большие подвижные соединения, прикрытые серьезными средствами ПВО для того, чтобы навязать российской армии маневровое сражение.

"Российская армия слаба в маневрах, поэтому ВСУ будут иметь существенные преимущества. Особенно учитывая то, что Украина имеет современную западную технику, которая намного лучше российской", – сказал Тамар.

В чем состоит сложность оперативно-тактических задач ВСУ: смотрите видео

Успехи ВСУ во время контрнаступления